«الخارجية»: يجب المزيد من التعاون القاري والإقليمي لتحقيق أهداف أجندة 2063

قال السفير حمدي اللوزة، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إن القارة السمراء تتسم بثراء مواردها الطبيعية وتنوعها البشري والحضري، الأمر الذي ينعكس بوضوح بتنوع النظم والتجارب والحلول على صعيد حوكمة وإدارة المجتمعات ومسارات التنمية، بما في ذلك عبر تنوع نماذج اللامركزية والحكم المحلي بصورها ومستوايتها المختلفة.

تمكين كافة فئات المجتمع من المشاركة الفعالة في صناعة السياسات

وأضاف «اللوزة»، خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن لقارتنا الأفريقية تجارب بناءة وواعدة في تعزيز دور الحكم المحلي وتعظيم إسهاماته عبر مقاربة شاملة تقوم على توسيع حيز المشاركة وتقوية العقد الاجتماعي المستند للتشاور الجامع، وتمكين كافة فئات وأطياف المجتمع من المشاركة الفعالة لصناعة السياسات وتنفيذها، ومن ثم فيجب المزيد من العمل والتعاون القاري والإقليمي عبر نقل أفضل التجارب والممارسات؛ من أجل تحقيق أهداف بنية الحوكمة الأفريقية وأجندة 2063.

دعم التنمية الاقتصادية والبشرية في القارة الأفريقية

وتابع نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية: «تابعنا جميعا المفاوضات الثرية التي شهدتها القمة التاسعة للمدن الأفريقية بمدينة كوسومو الكينية تحت رعاية الرئيس كنياتا في مايو الماضي، وما قدمته من نماذج ملهمة في الإسهامات من جانب المدن الأفريقية في تنفيذ أجندتي الأمم الأفريقية والقارية، وأثق أن هذا المحفل الهام سيواصل إسهاماته الرائدة خلال القمة العاشرة للمدن الأفريقية التي تستضيفها القاهرة 2025، واستضافة مصر لهذه القمة تأتي امتدادا لتقليد مصري مستقر لدعم التنمية الاقتصادية والبشرية في القارة الأفريقية».