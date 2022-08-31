اصطدام قطار بدراجة نارية ونجاة قائدها من الموت في الحوامدية

اصطدم قطار قادمن القاهرة اتجاه أسوان، بدارجة نارية ونجا قائدها من الموت، وذلك في العياط بمحافظة الجيزة.

تلقى قسم شرطة الحوامدية، بلاغًا بتصادم قطار بدراجة نارية، فانتقلت قوة أمنية بإشراف العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام القطار القادم من القاهرة اتجاه أسوان بدراجة نارية دون لوحات معدنية.

القطار توقف 20 دقيقة

وتبين أنه أثناء عبور قائد الدراجة مزلقان الحوامدية، اختلت عجلة القيادة وسقط أرضا على القضبان أثناء قدوم القطار فتركها، وأسرع في الفرار، فاصطدم القطار بالدراجة، وتوقف لمدة 20 دقيقة.

تم ضبط قائد الدراجة، وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.