50 إمامًا وواعظًا من الأوقاف في دوره تدريبية بجامعة القاهرة

تواصل جامعة القاهرة فعاليات الدورة الثانية لتدريب 50 إمامًا من وزارة الأوقاف في مجال اللغة العربية، والتي افتتحها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

واستضافت الدورة في يومها الأول الدكتور أحمد درويش عضو مفوضية الجامعة للنهوض باللغة العربية، لإلقاء محاضرة وإجراء حوار مفتوح حول «آليات تجديد الخطاب الديني ودور الأداء اللغوي».

نقاش مع الأئمة والوعاظ

وتناولت المحاضرة عدة محاور، وهي أهمية الأداء اللغوي لدى الخطيب ودرجة تمكنه من أدواته وإجادة خطبته، ودور الانتماء اللغوي وحق الولاء للغتنا في مواجهة التحديات العصرية، ومسؤولية أبناء اللغة في المحافظة عليها وتحديث مناهجها وسبل تعلمها، وأسباب انتشار العربية في أصقاع الأرض لغة العلم والأدب والمعرفة، موقع العربية بين أسر اللغات القديمة وصولا إلى رحلة التدوين والكتابة، إلى جانب مرونة العربية وقدرتها على التفاعل مع لغات الأرض تأثرا وتأثيرا، وتمتع العربية بامتدادها التاريخي المتصل دون انقطاع وكذا امتدادها الجغرافي وتسيدها لغات الأرض لأنها تمثل أمة لا شعبا.

أهمية الأداء اللغوى لخطباء المنابر

كما تضمنت المحاضرة المنعقدة في جامعة القاهرة والتي ألقاها الدكتور أحمد درويش محاور أخرى حول دور ابن جنى وابن المقفع و سيبويه في النحو العربي وفن النثر، لافتًا إلى أن التقصير في حق اللغة مسؤولية أهلها وواجبهم التمكين لها وإنقاذها من التردي والتدهور بإنتاج العلم والمعرفة وتحبيب الناس فيها، وضرورة وضع التشريعات العصرية الكفيلة بحفظ اللغة وضمان سلامتها، والتعادل بين هوية اللغة وهوية الأمة وعلو مكانتها، فضلا عن دور جامعة القاهرة في تطوير مناهج تعليم العربية وتعلمها ومشروع مفوضية الجامعة ومشروع الكفاءة اللغوية، وحرص جامعة القاهرة ووزارة الأوقاف على تطوير أداء الأئمة من خلال رؤى عصرية متجددة تخدم الفكر الوسطى المستنير، تأكيدًا لدور اللغة في فهم النص والأحكام وفقه المقاصد والمآلات وأهمية دورها في تجديد الخطاب الدينى والأداء اللغوي الصحيح.

وفي نهاية المحاضرة تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة حول موضوع المحاضرة والإجابة على التساؤلات المختلفة التي طرحها المتدربون، بما يعزز لغة الحوار لديهم والانفتاح على القضايا المختلفة وإثراء فكرهم من خلال تفاعلهم المباشر مع المحاضر.