مصادرة نصف طن سلع غذائية مجهولة المصدر في حملة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن محل ألبان كائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل، لإدارته المحل دون ترخيص، وتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، بقصد طرحها بمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المحل على 1000 عبوة و200 كيلو جرام مواد غذائية، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المحل دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمحل لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط نصف طن مواد غذائية مجهولة المصدر

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسؤول عن محل للمأكولات بدائرة قسم شرطة قصر النيل، لإدارته المحل دون ترخيص وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقصد طرحها بالمطعم لتحقيق أرباحًا غير مشروعة، كما عثر بداخل المحل المشار إليه على 626 كيلو جرام مواد غذائية وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حالي المتهم.