القبض على تاجر مخدرات وسلاح بعد اختبائه في شقة بالدقي

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة محكوم عليه في العديد من القضايا وبحوزته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص وكمية من المواد المخدرة بالجيزة.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن أجهزة الوزارة، واصلت جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المحكوم عليهم الهاربين من حائزي الأسلحة النارية والذخائر ومروجي المواد المخدرة.

متهم في 8 قضايا

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، سبق اتهامه في 8 قضايا «مخدرات - سلاح - إطلاق أعيرة نارية - سرقة – ضرب»، ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 6 قضايا منها «إطلاق أعيرة نارية - سلاح ناري - سرقة – ضرب»، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي «إطلاق أعيرة نارية، مخدرات»، بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهداف المذكور بمحل اختبائه وأمكن ضبطه، وبحوزته «بندقية آلية وبندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكميات من الهيروين والحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وسيارة».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لتأمين نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والسيارة لاستخدامها لترويج المواد المخدرة على عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.