«الوزير» يعلن رغبة مصر في الانضمام لمنتدى الدولي للنقل

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع «يونغ تاي كيم»، أمين عام منتدى النقل الدولي ITF بحضور قيادات منتدى النقل الدولي وقيادات وزارة النقل.

حرص مصر على التعاون مع كل الدول

وأكد الوزير حرص مصر على التعاون مع كل دول العالم وكافة المنتديات والمؤسسات الدولية في مجالات النقل المختلفة مؤكدا رغبة مصر في الانضمام للمنتدى خاصة وأنها تتمتع بمميزات جغرافية كبيرة تجعلها حلقة وصل بين دول قارات آسيا وافريقيا وأوروبا، كما أن لمصر خطط للربط البري مع دول الجوار شرقا وغربا وجنوبا وكذلك الربط البحري، لافتا الى أن لمصر شواطئ ممتدة بطول 3000 كم ولديها 15 ميناء بحري وأهم ممر ملاحي عالمي «قناة السويس»، وكذلك نهر النيل الذي يربط ما لا يقل عن 10 دول إفريقية.

وأعرب الأمين العام لمنتدى النقل الدولي عن سعادته برغبة مصر في أن تكون جزءا من هذا المنتدى العالمي الذي يضم حاليا 64 دولة كأعضاء بينها 44 دولة أوروبية معربا عن اهتمام المنتدى بضم أعضاء آخرين من الشرق الاوسط والقارة الافريقية بعد انضمام المغرب وتونس، مضيفا أن مصر هي مهد الحضارات كما أن لها تأثير كبير في تاريخ الإنسانية وتشهد نهضة كبيرة في كافة مجالات النقل وخاصة وسائل النقل الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة معربا عن سعادته بهذا اللقاء مع وزير النقل المصري الذي يعد اللقاء الثاني المشترك حيث كان اللقاء الأول خلال الاجتماع الوزاري في المنتدى الدولي للنقل IFT المنعقد LEIPZIG بألمانيا بتاريخ 19 مايو 2022.

وأشار وزير النقل إلى أن مصر ستنظم مؤتمر قمة المناخ العالمي في شرم الشيخ وستطرح رؤيتها لتنمية النقل الأخضر المستدام في كافة قطاعات النقل لتحقيق التنمية الشاملة في شتى المجالات.

إشادة بخطوات مصر في مجال النقل

وأشاد الأمين العام لمنتدى النقل الدولي بهذه الخطوات التي تخطوها مصر في مجال وسائل النقل النظيفة الصديقة للبيئة مضيفا أن مصر لديها الخصوصية في الربط بين دول العالم وستطرح فرصًا عظيمة في قمة المناخ أثناء استضافة هذه القمة العالمية، لافتاً إلى أن المنتدى يقوم بنشر تقارير وأبحاث هامة في مجالات النقل بشكل دوري وبإمكانها أن تستفيد من جهودنا في الأبحاث الخاصة بمجالات النقل التي يتم نشرها حيث تشمل تلك الأبحاث سياسات النقل وتطوير كافة قطاعاته.

ولفت وزير النقل إلى اهتمام مصر بالتعاون مع المنتدى فيما يتعلق بموضوعات الطرق والسكك الحديدية وكافة مجالات النقل مضيفًا أن مصر تتعاون مع كافه الأطراف في الدول والمنظمات الدولية لإجراء الدراسات وتنفيذ المشروعات وكذلك التعاون مع شركاء التنمية من البنوك والمؤسسات الدولية لتحقيق مشروعات النقل ولاسيما مشروعات النقل الأخضر المستدام، مشيرا إلى الاستفادة من التفاعل مع كل المؤتمرات والمنتديات العالمية والتي ينتج عنها مخرجات وتوصيات تساهم في الارتقاء بوسائل النقل والتي تعد أحد دعائم التنمية الشاملة مضيفا أننا سنستفيد بكل الأبحاث والدراسات العالمية التي ستقدم في كافة المجالات نظراً لاهتمامنا بمجال النقل الأخضر المستدام وكذلك تحقيق السلامة والأمن بتأمين وسائل النقل ومستخدمي هذه الوسائل وكذلك تقليل الحوادث على الطرق.

رغبة مصر في الانضمام للمنتدى

من جانبها أعربت ماري جرس، مسئول العلاقات الدولية بالمنتدى، عن سعادتها برغبة مصر في الانضمام للمنتدى وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من تبادل الأفكار والرؤى بين الجانبين كما أكد مساعد الأمين العام للمنتدى أنه سيقوم بزيارة مصر الأسبوع المقبل لتنسيق الإجراءات والخطوات اللازمة لانضمام مصر لمنتدى النقل الدولي ITF وكذلك مناقشة دعم مصر فيما يخص نجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

ونوه السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى باريس والذي شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، باستعداد السفارة للتنسيق مع مسئولي المنتدى بشأن الإجراءات الخاصة بانضمام مصر للمنتدى.

جدير بالذكر أن المنتدى الدولي للنقل ITF منظمة حكومية دولية داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتعد الهيئة العالمية الوحيدة التي لها تفويض لجميع وسائل النقل وهي تعمل كمركز أبحاث لقضايا سياسات النقل وتنظم القمم العالمية السنوية لوزراء النقل كما أن شعار ITF يعني «الحوار العالمي من أجل نقل أفضل»، حيث كانت المنظمة موجودة منذ أكثر من 50 عامًا بين عامي 1953 و 2007 باسم المؤتمر الأوروبي لوزراء النقل كما تضم المنظمة 64 دولة عضوا بهدف النهوض بجدول أعمال سياسات النقل العالمي، وضمان استمرار المساهمة في التنمية المستدامة والازدهار والادماج الاجتماعي وحماية حياة الإنسان ورفاهيته.