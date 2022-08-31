تعاون مشترك وزيادة الفرص الاستثمارية بين «الكهرباء» والشركات اليونانية

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Demitres Copelouzos رئيس اتحاد شركات Copelouzos اليونانية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المصري واتحاد الشركات اليوناينة وزيادة فرص الإستثمار على أرض مصر.

خبرات كبيرة في مختلف مشروعات الكهرباء

وأشاد وزير الكهرباء في تصريحات صحفية بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر واليونان مرحباً بالتعاون مع اتحاد شركات Copelouzos لما لها من خبرات كبيرة في مختلف مشروعات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي.

تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة

وأكد «شاكر»، أن الحكومة المصرية، بذلت جهوداً كبيرة لتخطي الصعاب التى واجهت قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية حيث تم اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.

تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية

وأكد على توجيهات القيادة السياسية بزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ومشروعات الربط الكهربائى مشيراً إلى الإهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية الدولة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بمصر إلى 42% بحلول عام 2035.

وأضاف أن إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بلغ حتى الآن أكثر من 7000 ميجاوات مشيراً إلى أن هناك مشروعات سيتم تنفيذها في القريب العاجل لتضيف قدرات هائلة من الطاقة النظيفة.

اتمام مشروع الربط الكهربائي

وشدد على الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي، وأشارِ إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان، وجاري اتمام مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

التعاون مع قطاع الكهرباء المصري

وأشاد Demitres Copelouzos رئيس اتحاد شركات Copelouzos اليونانية بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خبرات كبیرة في كافة المجالات.

وأعرب عن رغبته في الاستثمار بمصر والتعاون مع قطاع الكهرباء المصري مشيداً بالخبرات والنجاحات التي حققتها مصر خلال الفترة القليلة الماضية بكافة القطاعات بصفة عامة وفي قطاع الكهرباء بصفة خاصة، مؤكداً اهتمام الجهات العالمية للإتجاه في الإستثمار على أرض مصر التي تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا .

وأعرب عن رغبته في تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على أرض مصر التي تتمتع بثراء واضح في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأبدى رغبته في التعاون أيضاً بمشروعات الربط الكهربائي وذلك في إطار التصدي للتحديات التي تواجه أوروبا في مجال الطاقة.

ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي

وأبدى «شاكر»، ترحيبه بالتعاون مع اتحاد شركات Copelouzos اليونانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس، مؤكداً أن التوسع في الطاقات المتجددة يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة بمزيج الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.

وأكد Demitres Copelouzos على أهمية تبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف COP 27 في نوفمبر المقبل، مؤكداً أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر.