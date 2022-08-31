غدًا.. انطلاق معارض «أهلًا بالمدارس» بتخفيضات تصل إلى 50%

قال أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية في اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن اتحاد الغرف المصرية تكفلت بمصاريف إقامة معرض «أهلًا بالمدارس» هذا العام، دون تحميل العارضين لمنتجاتهم أي مصاريف مالية، حتى لا تنعكس على المواطنين.

معرض «أهلًا بالمدارس» سيقام بأرض المعارض بمدينة نصر

وأضاف «أبو جبل»، في مداخلة هاتفية بفضائية «النيل للأخبار»، أن معرض أهلا بالمدارس سيقام بأرض المعارض بمدينة نصر، لافتًا إلى سهولة الوصول إليه من خلال وسائل المواصلات المختلفة ومن بينها محطات المترو القريبة.

وأوضح رئيس شعبة الأدوات المكتبية في اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن دخول الزوار للمعرض سيكون مجانًا للعارضين والمواطنين، لافتًا إلى أن تحفيز العارضين على تقديم خصومات على المنتجات المعروضة للمواطنين بصورة تحقق الرضا للطرفين.

التخفيضات هذا العام ستتراوح بين 20% إلى 50%

وكشف أن التخفيضات هذا العام ستتراوح بين 20% إلى 50%، مشيرًا إلى أن الدولة توسعت هذا العام بعد نجاح المعرض بالعاصمة لإقامته في 23 محافظة، بدءًا الغد وتستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل.