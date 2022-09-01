حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1-9-2022 عاطفيا ومهنيا

تتكون الأبراج السماوية من 12 برجًا، تنقسم إلى 4 أنواع، هي المائية والترابية والهوائية والنارية، تشترك كل مجموعة في عدد من الصفات مثل العصبية والهدوء والثقة بالنفس، وغيرها.

وفيما يلي ، يعرض موقع «الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج السماوية الـ12، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 1-9-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، القمر بمنزل المدخرات يدفعك اليوم للتفكير بموضوعية وبأسلوب اقتصادي لتأمين مستقبلك، واليوم مناسب للبيع والشراء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 1-9-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وتقترب بذكاء ممن تحب.

حظك اليوم برج الثور 1-9-2022 على الصعيد المهني

حاول اليوم أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.

حظك اليوم برج الثور 1-9-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا، تحكّم في عصبيتك وتجنّب الاختلاف مع شركاء حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-9-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يدفعك للقيام بواجبك وتستمتع بمسئولياتك، وتبدي اليوم مهارة وإتقان، وتوظف جهودك في اتجاه سليم.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-9-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تساعدك على توطيد علاقتك بمن حولك وتؤثر فيهم بشدة.

حظك اليوم برج السرطان 1-9-2022 على الصعيد المهني

الشمس بمنزل العلاقات تمدك بالإصرار والقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 1-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك اليوم رومانسيًا، وهناك فرصة لنمو مشاعر جديدة.

حظك اليوم برج الأسد 1-9-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيقًا، وعليك بتنظيم أفكارك على جميع المستويات.

حظك اليوم برج الأسد 1-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحافظ على اللباقة وتقوية الروابط العائلية باحترام الجميع.

حظك اليوم برج العذراء 1-9-2022 على الصعيد المهني

اليوم أنت بارع في عرض وجهة نظرك بدون صدامات، فقط مواليد العشرية الثالثة انتبهوا لحقوقكم.

حظك اليوم برج العذراء 1-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يعدك بأوقات ساحرة تجمعك بالأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الميزان 1-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يوجه تركيزك اليوم على أمور مهنية ومالية أو تجارية، وعليك أن تراجع جيدا خطواتك تفاديا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج الميزان 1-9-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يسبب لك تشوشًا وميلًا للابتعاد عمن حولك، فقط لا تتسرع في أقوالك.

حظك اليوم برج العقرب 1-9-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يذخر يومك بنشاطات وأعمال تعود عليك بالفائدة، ويمدك الفلك بإصرار كبير، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 1-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بالسحر والحيوية والتألق.

حظك اليوم برج القوس 1-9-2022 على الصعيد المهني

تميل للتأمل ومراجعة خبراتك السابقة وينفعك ميلك للانعزال، من المهم أيضًا أن تعمل في صمت، وألا تعلن خططك وتجنب الفخر بنفسك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 1-9-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في وضع معاكس.. لا تدع المشاعر السلبية تسيطر عليك.

حظك اليوم برج الجدي 1-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات ويعدك ذلك بالسهولة واليسر في كل مبادرة تقوم بها.

حظك اليوم برج الجدي 1-9-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحظ، ويعدانك باجتماعات سارة ولقاءات شاعرية تجمعك بمن تحب.

حظك اليوم برج الدلو 1-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. لا تدخل اليوم في حوارات تجرك لمناطق شائكة، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 1-9-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحكم في انفعالاتك كي لا تخلق لنفسك مشاكل أنت في غنى عنها.

حظك اليوم برج الحوت 1-9-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ ورغم الضغوط تستطيع اليوم أن تحقق مكاسب وتتكيف ببساطة مع المستجدات، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 1-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. اليوم يدفعك القمر للتعبير عن مشاعر إيجابية، وقد تجمعك بالأهل والأحباب أوقات حلوة.