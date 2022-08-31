المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بالتزوير في محررات رسمية

عاقبت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، و3 آخرين بينهم سيدة بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لإدانتهم بالتزوير في محررات رسمية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد أحمد، والدكتور عادل محمد السيوي، وأمانة سر وائل فراج ووليد رشاد.

التزوير في محررات خاصة بأكاديمية الشرطة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 3072 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول، قيام المتهمين من الأول حتى الثالث «ناجح. ع»، «علي. ب»، «سيد. ف»، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، ثلاثة أوامر توريد المنسوب صدورها إلى أكاديمية الشرطة، وذلك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة، بأن استغل الثاني والثالث عملها بالأكاديمية وساعدا الأول بأن أمداه بالبيانات الخاصة بالطلبة المتقدمين للأكاديمية، الذي اتفق مع المجهول على تصويرها فقام الأخير باصطناعها.

تقليد خاتم شعار الجمهورية

كما أسندت النيابة العامة للمتهمين، «السيد. ح»، «أحمد. س»، «سامية. م»، أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية خاتم شعار الجمهورية منسوب لأكاديمية الشرطة، بأن اتفقوا مع المجهول على تقليده وساعدوه بأن أمدوه ببيانات ذلك الخاتم فقلده المجهول على غرار القالب الصحيح واستخدموه بأن مهروا به المحرر المزور.

كما وجهت النيابة للمتهمين من الأول وحتى السادس، أنهم توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم «عبد الله. ه»، «محمد. س»، «عبد الله. م»، بطرق احتيالية باستخدام المحررات المزورة موضع الاتهام الأول وقيام المتهمين باستخدام طرق احتيالية بإيهام الأول المجني عليهم بأنه من الضباط العاملين بأكاديمية الشرطة، واستخدام للمتهمين الرابع والخامس كمجندين لديه ويقدم لهم البيانات المستمدة من المتهمين الثاني والثالث؛ لتأكيد صدق روايتهم مستخدمين في تنقلاتهم السيارة المجهزة من قبل المتهمة السادسة.