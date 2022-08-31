مخرج «Triangle of Sadness» ينعى «تشارلبي دين»: وفاتها صدمة ومأساة

نعى المخرج السويدي «روبن أوستلوند»، وفاة الممثلة الشابة تشارلبي دين كريك، وبطلة فيلمه الأخير «Triangle of Sadness»، التي رحلت عن عالمنا بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 32 عامًا، دون الكشف عن أسباب الوفاة.

ووصف «أوستلوند» وفاتها بـ «صدمة ومأساة»، وذلك خلال تدوينة عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، وقال المخرج السويدي في تدوينته على «إنستجرام»، أرفقها بصورة للممثلة الراحلة من كواليس تصوير الفيلم: «إنه لشرف كبير أن أعرف تشارلبي دين كريك وأعمل معها، كانت تتمتع بالاهتمام والحساسية التي غمرت بها زملائها وطاقم الفيلم بأكمله»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وتابع: «إن التفكير في أنها لن تكون إلى جانبنا في المستقبل يجعلني حزينًا للغاية، في هذا الوقت العصيب.. أتوجه بصلواتي إلى أحبائها وعائلتها وخطيبها لوك».

كما نشر الحساب الرسمي لمهرجان تورنتو السينمائي نعي للممثلة الراحلة في بيان صحفي، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيه: «نشعر بحزن حقيقي لخبر الوفاة المفاجئة لشاربي دين، لقد كانت هدية أن تشهد على موهبتها الرائعة في مثلث الحزن».

بعد وفاتها.. عرض فيلم «Triangle of Sadness» في السينمات أكتوبر المقبل

وقدمت الممثلة الصاعدة تشارلبي دين كريك، التي توفت يوم الاثنين الماضي في نيويورك بسبب مرض «غير متوقع»، أداءً مذهلاً في فيلم «Triangle of Sadness» الذي كان على وشك أن يبدأ عرضه السينمائي حول العالم في أكتوبر المقبل، بعد فوزه بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، مايو الماضي.

ومن المقرر عرض الفيلم في الدورة المقبلة من مهرجان تورنتو السينمائي، ومهرجان نيويورك السينمائي، على أن يبدأ عرضه في دور العرض السينمائي يوم 7 أكتوبر، وتلعب «تشارلبي»، دور البطولة في الفيلم جنبًا إلى جنب مع هاريس ديكنسون، حيث يقومان بدور زوجان يتلقيان دعوة في رحلة بحرية للأثرياء.

وفاة الممثلة تشارلبي دين بسبب مرض مفاجئ غير متوقع

وأعلن الممثل الرسمي للفنانة التي ولدت في جنوب أفريقيا، أنها توفت يوم الإثنين الماضي في أحد مستشفيات مدينة نيويورك الأمريكية عن عمر يناهز 32 عاما، بسبب مرض مفاجئ وغير متوقع، على حد تعبيره دون الكشف عن تفاصيل المرض.