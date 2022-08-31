تعيينات «مياه الإسكندرية» لوظائف عمال وسائقين.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حاجتها لشغل وظائف «عمال حرفيين - سائقين من حاملي رخصة قيادة سارية درجة أولي»، للتعيين بعقود عمل، وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2022.

‏الشروط المطلوبة لوظائف عمال وسائقين

وحددت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، 8 شروط يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، كالآتي:

- ألا يزيد السن عن 25 عامًا بالنسبة للمتقدم لشغل وظيفة «عامل حرفي» وقت تاريخ نشر الإعلان.

- ألا يزيد السن عن 35 عامًا بالنسبة للمتقدم لشغل وظيفة «سائق» وقت تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية بنظام الثلاث سنوات أو حصل على إعفاء منها.

- أن يكون المتقدم لشغل تلك الوظائف من حاملي شهادة «محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية».

- أن يكون المتقدم لشغل تلك الوظائف، من قاطني محافظة الإسكندرية ويحمل بطاقة رقم قومي سارية قبل تاريخ نشر الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

- يشترط في جميع المتقدمين أن يقبلوا العمل بنظام الورديات وفي الأماكن النائية.

- يلتزم جميع المتقدمين بتقديم شهادة من الجهات الرسمية تؤكد عدم تعاطي المخدرات عند قبولهم للعمل.

- أن يجتاز المتقدم الإختبارات التي تحددها الشركة «التحريري – العملي».

موعد التقديم لوظائف عمال وسائقين

وطالبت شركة الصرف الصحي، المتقدمين لشغل وظائف «عمال حرفيين - سائقين من حاملي رخصة قيادة سارية درجة أولي»، تقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني للشركة www.Asdcoeg.com، وذلك لمدة أسبوعين بدءًا من اليوم 29 أغسطس الجاري 2022 وحتى 12 من شهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات التي سوف تقدم بأي طريقة أخرى.

المستندات المطلوبة لوظائف العمال والسائقين 2022

وحددت الشركة، 5 مستندات يجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظائف، وهي «صورة من البطاقة - صورة من شهادة الميلاد- صورة من المؤهل- صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية- صورة من الرخصة بالنسبة للسائقين».