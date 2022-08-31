الأحزاب تشيد بتوجيهات الرئيس: الدعم الاستثنائي خطوة مهمة لحماية المواطنين

أشادت أحزاب سياسية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين، مؤكدين أنها خطوة جادة ومهمة نحو تخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين، في ظل التداعيات الاقتصادية غير المسبوقة للأزمة العالمية.

«مستقبل وطن»: تؤكد حرص الرئيس على استقرار الأوضاع المادية للأسرة

قال النائب عصام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الدعم الاستثنائي من شأنه مساندة المواطن في تلبية احتياجاته اليومية، لا سيما الطبقات التي تعاني من مشكلات اقتصادية بسبب الأوضاع العالمية، والطبقة المتوسطة، الأمر الذي سيحقق لها الاستقرار المادي.

وأشار «عفيفى» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بالطبقات المهمشة من المجتمع، مؤكدا أن قرار صرف 300 جنيه دعما على بطاقات التموين، يأتي فى إطار حرصه الدائم على الرفع من شأن الطبقة الأكثر احتياجا.

«الوفد»: إجراءات ضرورية للتخفيف عن كاهل المواطنين

وأكد عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب يقدر قرار الرئيس السيسي، وحرصه الشديد على توفير حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، من خلال تحقيق الأمان الغذائي، وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، عبر منافذ وزارتي التموين والزراعة، مشيرا إلى أن الرئيس أعلن أنه جارٍ التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر، وهو أمر في غاية الأهمية، في ظل توقعات باستمرار الأزمة العالمية.

«التجمع»: نحتاج حلاً طويل المدى بتطوير الصناعات وتقليل فاتورة الواردات

وأكد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، أن الإجراء الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيهه بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين، إضافة إلى التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر، يعد جزءا من التكليفات التي يوجهها الرئيس للحكومة، لتخفيف عبء زيادة الأسعار عن كاهل المواطنين.

وأضاف «عبدالعال» في تصريحات لـ«الوطن»: «تلك الإجراءات ضرورية لتوفير الرضا الاجتماعى، فى ظل الظروف الاستثنائية الصعبة على جميع الأطراف والتى يعانى منها العالم أجمع».

وأضاف أن الدولة تطرح العديد من السلع في المنافذ للجمهور، إلى جانب حملاتها الهادفة لمنع الاحتكار في السلع التموينية والزراعية، لتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتابع: «تلك الإجراءات توفر مظلة حماية مجتمعية للمواطنين، لكنها حلول مؤقتة، ونسعى إلى النظر إلى حل على المدى الطويل، وهو ما وجه به الرئيس، أن تطور الحكومة الإنتاج الصناعي، سواء في صناعة السلع الغذائية أو السلع الثقيلة، لتقليل فاتورة الواردات التي يعانى منها الاقتصاد المصري، إضافة إلى العمل على توفير فرص عمل للشباب».

وقال اللواء عبدالرؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية، جاءت لطمأنة الشعب بأن الحكومة تقف كتفا بكتف مع أطياف المجتمع في كل الأزمات والعقبات، خاصة بعد موجة التضخم الغذائي التي ضربت الأسواق العالمية عقب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.

وعبّر «السيد» لـ«الوطن»، عن آماله بتحقيق أجندة تحافظ على المنظومة التموينية، وأن يكون الدعم التمويني الذى تقدمه الحكومة نقديا، بدلاً من تمثله فى هيئة سلع غذائية.

وتابع: «تحويل منظومة التموين إلى منظومة نقدية تمنح للمواطن عن طريق الفيزا كارد، ستوفر على الدولة الكثير من الموارد المالية، فلن تصبح هناك حاجة لإقامة منافذ بيع أو مصاريف شحن للسلع أو تحمل مسئولية تغيير البطاقات التالفة من قبَل بعض المواطنين فى حالة تطبيق المنظومة النقدية».

المصريين الأحرار: الإجراءات ليست وليدة اليوم.. نتاج عمل دؤوب على مدار السنوات الماضية

وأشاد عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف 300 جنيه دعماً استثنائياً على بطاقات التموين، مؤكدا أن البُعد الاجتماعي من أولوياته منذ توليه قيادة البلاد، وأن هذه الإجراءات ليست وليدة اليوم، لكنها نتاج عمل دؤوب على مدار السنوات الماضية.

وأضاف «خليل»، لـ«الوطن»، أن توصية الرئيس بزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية، جاءت نتيجة الظروف التي مرت بها مصر، بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، والحرب الروسية - الأوكرانية، بما يوفر الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.