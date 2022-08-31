الانتهاء من تدريب 25 عاملا بالمتحف المصري في التحرير

نظمت وزارة السياحة والآثار، دورة تدريبية لـ25 من العاملين بالمتحف المصري بالتحرير، بين موظفي حجز التذاكر، وأفراد أمن مدني وأمناء المتحف، في ضوء أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة 2030، للارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بها، في إطار سلسلة البرامج التدريبية التي تنظمها للعاملين بها، والهيئات التابعة لها.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الدورة التدريبية، جاءت استكمالاً لبرنامج «سفراء السياحة»، الذي يجر تنفيذه للمتعاملين مع الزائر في المواقع السياحية والآثرية والمتاحف، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.

مفهوم الانطباع الأول ومهارات التواصل الفعال

وشملت الدورة التدريبية، التعريف بمفهوم الانطباع الأول ومهارات التواصل الفعال، مع زائري الأماكن السياحية والأثرية والمتاحف، كما جرى تنفيذها بالتنسيق مع مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار.

وأجرى التدريب مؤسسة «Rhythm Hospitality Training Agency»، المتخصصة في مجال التدريب والضيافة والمعتمدة من معهد الضيافة ببريطانيا، ومن المقرر تنفيذ هذه الدورة التدريبية بكل المواقع الأثرية والمتاحف.

المواقع الأثرية والمتاحف

جدير بالذكر، أنه جرى تنفيذ هذه الدورة التدريبية من العاملين بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف، منها متاحف المركبات الملكية، وقصر المنيل، والفن الإسلامي، والمجوهرات الملكية، والإسكندرية القومي، وشرم الشيخ.

برنامج «سفراء السياحة»، أطلقته وزارة السياحة والآثار في مارس 2020، ويتم تنفيذه تحت رعاية بنك الإسكندرية وبالتعاون مع مؤسسة «Rhythm Hospitality Training Agency»، المتخصصة في مجال التدريب والضيافة والمعتمده من معهد الضيافة ببريطانيا.