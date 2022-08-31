منير وأصالة وأحمد سعد يتنافسون على الأكثر استماعا بـ أنغامي هذا الشهر

نشرت أنغامي عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالتطبيق، الأغاني التي تصدرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر أغسطس في مصر، السعودية، العراق، الجزائر، المغرب، وتونس.

أغنية للي لـ محمد منير الأكثر استماعًا على مستوى مصر

وتصدرت أغنية الكينج محمد منير، الاستماعات فى مصر، إذ احتلت أغنية «للّي» المركز الأول، وأتت أغنية «غلبان» لأصالة نصرى فى المركز الثاني، فيما جاءت أغنية «اليوم الحلو ده»، لأحمد سعد فى المركز الثالث.

أحمد سعد يُنافس في السعودية بأغنية اليوم الحلو ده

فى السعودية، جاءت أغنية «Under The Influence» المركز الأول للاستماعات، وجاءت أغنية «اليوم الحلو ده» لأحمد سعد فى المركز الثانى، فيما احتلت أغنية «غلبان» لأصالة نصرى المركز الثالث.

بالانتقال إلى لبنان، تصدرت نانسي عجرم وMarshmello قوائم الاستماع بأغنية «صح صح» فى المركز الأول، وجاءت أغنية وائل كفوري «ست الكل» فى المركز الثاني، فيما احتلت أغنيه «قلبي ألو» لفرح شريم المركز الثالث، إلى العراق حيث تصدرت رحمة رياض بأغنية من «أصعد للكمر» المركز الأول فالاستماعات، فيما احتلت أغنية «باريس» للهضبة عمرو دياب المركز الثاني، وجاءت أغنية «مرات» لرابح صقر المركز الثالث.

أما فى المغرب، فقد تصدرت قوائم الاستماع أغنية منال «مخلاو ماكالو» المركز الأول للاستماعات، وفى تونس تصدرت الاستماعات أغنية علاء «IDK»، وفى المركز الثاني جاءت أغنية «Maktoub» للمطرب علاء أيضًا، أما فى الجزائر فقد احتلت أغنية «Mazalni» للمطرب جليل باليرمو المركز الاول فى الاستماعات.