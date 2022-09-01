مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب «ميني باص» بالشرقية

لقي شخص مصرعه وأُصيب 11 آخرين في انقلاب أتوبيس «ميني باص»، على طريق «الإسماعيلية - القاهرة»، ونُقل المصابون إلى مستشفى بلبيس المركزي.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا بانقلاب «ميني باص»، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات وحالة وفاة.

نقل المصابين إلى «بلبيس المركزي»

وانتقلت قوة من الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث، ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات؛ لنقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم، كما نُقلت الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي في العاشر من رمضان.

وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.