«آداب حلوان» تعلن مد باب القبول للدراسات العليا للعام الدراسي الجديد

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتورة مها حسني عميد الكلية، عن مد باب القبول للدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023 حتى يوم الخميس الموافق 15-9-2022، لكل المراحل «الدكتوراه -الماجستير - الدبلوم - الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية GIS»، ويكون التقديم إلكترونيًا.

كما أعلنت إدارة الدراسات العليا بالكلية، أن الكلية لا تقبل خريجي «الأزهر – التعليم المفتوح – كلية البنات»، وقد أعلنت شروط كل قسم، كالتالي:

اللغة العربية وآدابها

فتح مرحلتي الماجستير والدكتوراه لجميع الشعب وضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، ويشترط خريج آداب قسم اللغة العربية فقط.

اللغة الانجليزية وآدابها

تفعيل مرحلتي الماجستير والدكتوراه شعبة الأدب في الفصل الدراسي الأول والثاني، وأيضًا تفعيل مرحلة الماجستير شعبة اللغة والترجمة في الفصل الدراسي الأول والثاني، وتفعيل مرحلة الدكتوراه شعبة اللغة والترجمة في الفصل الدراسي الأول فقط، وكذلك تفعيل دبلوم الترجمة التحريرية والفورية في الفصل الدراسي الأول، وضرورة اجتياز الامتحان التحريري - الشفوي، ويكون خريج آداب قسم اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها «ألسن قسم اللغة الإنجليزية أو كلية تربية قسم إنجليزي لمرحلة الدبلوم فقط».

وأيضًا جارِ إلغاء دبلوم اللغة الإنجليزية التطبيقي - دبلوم النقـد الأدبي وعلاقته بفنون المسرح والسينما، وعمل تطوير برنامج جديد مـن اللائحة.

اللغة الفرنسية وآدابها

فتح جميع مراحل «دبلوم - ماجستير - دكتوراه» بجميع الشعب، واجتياز الامتحان التحريري والشفوي، ويشترط أن يكون خريج آداب قسم لغة فرنسية - أو مايعادلها - ألسن قسم لغة فرنسية أو كلية تربية قسم لغة فرنسية لمرحلة الدبلوم فقط.

اللغات الشرقية وآدابها

فتح جميع المراحل «الماجستير - الدكتوراه» جميع الشعب، ويكون حاصلًا على الماجستير من الجامعات الحكومية، وأن يكون خريج آداب قسم اللغات الشرقية - ألسن قسم اللغات الشرقية.

اللغة الألمانية وآدابها

فتح مرحلة الماجستير، وضرورة اجتياز الامتحان التحريري والشفوي، وأن يكون خريج آداب قسم لغة ألمانية أو مايعادلها «ألسن قسم لغة ألمانية».

اللغة الإيطالية وآدابها

فتح مرحلتي «الماجستير - الدكتوراه»، واجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون خريج آداب قسم لغة إيطالية أو ما يعادلها «ألسن قسم لغة إيطالية».

اللغة الأسبانية وآدابها

اجتياز الاختبارين الشفوي والتحريري لمرحلة الماجستير.

اللغة العبرية وآدابها

اجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون المتقدم خريج آداب قسم لغة عبرية أو ألسن لغة عبرية.

الإعلام

أن يكون حاصلًا على ليسانس أو ماجستير من كلية الآداب جامعة حلوان، ويجتاز الامتحان الشفوي والتحريري في مادتي مناهج البحث والترجمة الإعلامية، وألا يقل عدد المتقدمين في كل شعبة عن خمس طلاب، وبالنسبة للوافدين أن يكون المتقدم حاصلًا على آخر مؤهل دراسي من أحد أقسام أو كليات الإعلام بجانب المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

التاريخ

فتح مرحلتي الماجستير والدكتوراه لجميع الشعب بدون شروط، وأن يكون خريج آداب قسم التاريخ.

الآثار والحضارة

فتح مرحلتي الماجستير والدكتوراه لشعبتي الآثار المصرية والآثار الإسلامية بدون شروط، وأن يكون خريج آداب قسم الآثار أو كلية الآثار.

علوم مسرح

فتح جميع مراحل «ماجستير – دكتوراه» بجميع الشعب، واجتياز الامتحان التحريري والشفوي، وأيضا المقابلة الشخصية، ويشترط أن يكون خريج آداب قسم مسرح أو ما يعادلها.

الاجتماع

فتح جميع مراحل «ماجستير - دكتوراه» بجميع الشعب، واجتياز المقابلة الشخصية، ويكون خريج آداب قسم اجتماع.

المكتبات والمعلومات

فتح جميع مراحل «دبلوم - ماجستير - دكتوراه»، واجتياز المقابلة الشخصية والامتحان التحريري، ويكون خريج آداب قسم المكتبات والمعلومات.

علم النفس

اجتياز المقابلة الشخصية، ويكون خريج آداب قسم علم النفس فقط .

الفلسفة

فتح مرحلتي «الماجستير - الدكتوراه» بدون شروط، ويكون خريج آداب فلسفة.

الجغرافيا

فتح مرحلتي الماجستير - الدكتوراه بدون شروط، ويقبل خريج آداب جغرافيا.

الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية GIS

يقبل خريج آداب أي قسم أو خريج أي كلية أو مايعادلها.