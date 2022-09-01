ضبط 500 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية برئاسة أحمد إبراهيم ومفتشي الإدارة حملة مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم.

تفاصيل حملة التموين بالشرقية

وأسفرت الحملة التموينية عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الحلويات، لوجود خامات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على برميل عسل جلوكوز زنة 300 كيلو جرام و50 كرتونة حلوى بكل كرتونة كيسين زنة 5 كيلو جرامات بإجمالي وزن 500 كيلو جرام حلوى.

وحررت الحملة محضر ضد أحد أصحاب المخابز السياحية لحيازته بطاقات تموينية بالمخبز، وتم التحفظ على 196 بطاقه تموينية مدعمة، كماا تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب المخابز السياحية لإدارته النشاط دون ترخيص من الجهات الحكومية، وتحرير 3 محاضر ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

تموين الشرقية تشن حملات مكثفة

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للأستاذة فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق، والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين، وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.