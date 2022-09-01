انقطاع الخدمات الدينية ببعض كنائس هولندا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

قال المتحدث باسم أبرشية رويرموند الجنوبية في هولندا، التي تشرف على ما يقرب من 290 كنيسة في مقاطعة ليمبورج، اليوم، إن ارتفاع فواتير الطاقة ونقص عدد القساوسة بأبرشية الروم الكاثوليك الهولندية، تسبب في توقف الخدمات الدينية في بعض الكنائس، وفقا ما نقتله وكالة «رويترز».

هولندا لا تستطيع العثور على كاهن لتقديم الخدمة للكنيسة

وأضاف المتحدث باسم الأبرشية أن المال ليس السبب المباشر في القرار، ولكن لا يمكننا تجاهله أيضا، إذا كان لديك حفنة من الأشخاص يتبرع كل منهم بدولار واحد فقط، فهذا لن يكفي لتغطية فاتورة التدفئة التي ستزيد مع ارتفاع أسعار الطاقة في العالم.

وأشار المتحدث إلي أنه في بعض الأحيان لا يمكن ببساطة العثور على كاهن لتقديم الخدمة للكنيسة، كما أنه في نهاية كل أسبوع إذ كانت الكنيسة بها عدد قليل من الزوار، فيمكنهم متابعة صلواتهم في كنيسة أخرى.

أوروبا تعاني من أزمة طاقة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية

وليست هولندا فقط التي تعاني من أزمة ارتفاع أسعار الكهرباء ونقص الغاز، حيث أن أوروبا يتوقع أن تواجه انقطاع الكهرباء والتدفئة في المنازل، وخاصة ألمانيا في ظل تقلص تدفقات الغاز القادمة من روسيا إلى أوروبا.

وتقوم أوروبا بحملات توعوية تطالب فيها بالحد من استهلاك الطاقة، وتجهز المواطنين لأسواء فصل شتاء مقبل، كما يواجه المواطن الأوروبي ارتفاعًا صاروخيًا في فواتير الطاقة، إلى جانب برد قاس وندرة الطاقة في أوروبا.

وكان الغاز سعره 30 دولارا قبل بداية الحرب في أوكرانيا وبعد الحرب ارتفع سعر الغاز إلى 220 دولارا.

وأعلنت بعض الدول الأوروبية عن خطط للتعامل مع الأزمة خلال فصل الشتاء، حيث ذكرت بريطانيا أنها ستقطع الكهرباء عن كثير من المنازل لمدة 4 أيام خلال يناير المقبل.