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السيسي يبحث تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج الكهرباء في مصر ونقلها إلى أوروبا

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محمد أبو عمرة
01:27 م | الخميس 01 سبتمبر 2022
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم ديميتري كوبيلوزيس، رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ اللقاء تناول استعراض تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر، ونقلها الى أوروبا عبر اليونان، من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين.

 

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.