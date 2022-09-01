السيسي يبحث تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج الكهرباء في مصر ونقلها إلى أوروبا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم ديميتري كوبيلوزيس، رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ اللقاء تناول استعراض تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر، ونقلها الى أوروبا عبر اليونان، من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين.