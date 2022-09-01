كليات متاحة بجامعة بني سويف لطلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2022

أعلن مكتب تنسيق الجامعات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الأماكن الشاغرة بكليات ومعاهد جامعة بني سويف، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في المرحلة الثالثة، وذلك عقب إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 - 2023 للشعبة العلمي بقسميها العلوم والرياضة والشعبة الأدبية، على أن يتقدم الطالب وفق المواعيد المحددة مسبقا والبرنامج الزمني للتنسيق.

وتنشر «الوطن» الكليات والمعاهد المتاحة للقسم العلمي والأدبي بعد إعلان نتيجة الدور الثاني 2022 للثانوية العامة، ضمن ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها.

أولًا .. الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية بكليات ومعاهد جامعة بني سويف

- تربية رياضية بنات بني سويف.

- المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف.

- آداب انتساب موجه بني سويف.

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف.

- المعهد العالى للعلوم الإدارية ببني سويف.

- التربية الرياضية بنين بني سويف.

- تربية بني سويف رياضة.

- خدمة اجتماعية تنموية بني سويف.

- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف.

- حقوق انتساب موجه بني سويف.

- خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف.

ثانيًا.. الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بكليات ومعاهد جامعة بني سويف

- المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف.

- تربية رياضية بنين بني سويف.

- تربية رياضية بنات بني سويف.

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدور الثاني للثانوية العامه 2022، حيث تتجه انظار الطلاب واولياء أمورهم من الناجحين ي هذا الدور إلي الكليات المتاحه في جامعة بني سويف عقب إعلان النتيجة للالتحاق بالمرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.