تعيين 7 معيدين جدد بكلية الطب البيطري في جامعة دمنهور

أصدرت جامعة دمنهور، قبل قليل، قرار رقم 452 لسنة 2052 بتعيين معيدين جدد بكلية الطب البيطري بأقسامها المختلفة.

أسماء المعيدين الجدد

وتضمن القرار الأسماء التالية:

زينب خميس أبو غنيمة- قسم التشريح وعلم الأجنة.

نيرة أحمد سعيد عقاب- قسم الكيمياء الحيوية.

عبد المنعم محمد عبد العزيز بركات - قسم الجراحة.

مريم أحمد محمد الشناوي- قسم التغذية والتغذية الإكلينيكية.

شيماء سامي قطب النجار- قسم الفسيولوجيا.

إسراء حمودة أمين داود - قسم الباثولوجيا والطفيليات.

أسماء عاطف حامد مندور معيدة- قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية «إحصاء».

تقديم التهنئة للمعيدين الجدد

ومن جانبه، قدم الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا والبحوث التهنئة المعيدين الذين جرى تكليفهم للعمل بالجامعة، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والرقي والنجاح خلال مرحلة عملهم في الجامعة.

وذكر نائب رئيس جامعة دمنهور أن قرار تعيين المعيدين يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على دعم كافة الخدمات التعليمية المقدمة بمختلف كليات الجامعة.

وأشار إلى أن القرار يعمل على تأهيل كوادر علمية وأكاديمية جديدة من الشباب ليكونوا نواة العمل خلال السنوات المقبلة في مختلف التخصصات للارتقاء بالعملية التعليمية.