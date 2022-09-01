جمع 50 مليون جنيه.. ضحايا مستريح الشقق بالعجوزة: لم شقا عمرنا وراح

لا يزال مسلسل المستريح عرضا مستمرا، وإن اختلفت الأماكن وطرق النصب المتبعة، فلا يحتاج المستريح سوى إقناع ضحاياه بأن أموالهم سوف تتضاعف معه، وبين رغبة الأهالي في زيادة أموالهم، وبين أطماع النّصابين، ظهر مستريح جديد بمنطقة العجوزة بالقاهرة، سلك طريقًا جديدًا في النصب على ضحاياه، وهو الاستثمار في الوحدات العقارية ومجالات أخرى.

النصب عبر «الفيس بوك»

وتواصلت «الوطن» مع بعض الضحايا، لكشف تفاصيل عملية النصب التي وقعوا في شباكها، بعدما أقنعهم مستريح العجوزة في تشغيلها بمجال الاستثمار العقاري، كان من بينهم «خالد سالم»، الذي تعرض لعملية نصب من قبل شخص أوهمه هو وأشقائه بجمع مبلغ 3 ملايين جنيه، من خلال مبادرة كانت معلنة عبر« الفيس بوك»، تفيد بوجود شركة تبيع شقق بالتقسيط مقابل 3% فوائد، قائلًا: «تأكدنا من صحة أوراق الشركة من خلال السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وأيضا من خلال هيئة الاستثمار، وأبلغونا أن هذه الشركة سليمة، ولا يوجد بها مشاكل، وبالفعل قمنا بدفع المقدمة مقابل التسليم بعد 3 شهور، وعند موعد التسليم أبلغونا من قبل إدارة الشركة بأن الشركة لم تتسلم العقارات حتى الآن، وتم أخذ شيك دون رصيد منهم وتم عمل محضر بالشيك».

رسائل نصية على هواتف الضحايا بموعد الاستلام والمكان

وأضاف «خالد»: «عملية النصب تمت منذ فترة كبيرة، دفعنا كل ما نملك بعد علمنا بأن الأوراق التي تخص الشركة سليمة، وتم اكتشاف ضحايا آخرين حاصلين على أحكام ضد الشخص بأحكام تعادل 200 سنة في مختلف القضايا المرفوعة».

وانضمت «سماح» إحدى ضحايا مستريح العجوزة إلى «خالد» قائلة: «علمت بهذه الشركة من خلال شقيقة زوجي عبر إعلان عبر «فيس بوك»، يفيد بوجود شركة تقدم شققًا بالتقسيط مقابل 3% فوائد، وتأكدنا من صحة أوراقها من خلال السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وأيضا من خلال هيئة الاستثمار، وقمت بدفع 69 ألف جينه، على 3 دفعات، مقدم للشقة التي سوف أقوم باستلامها وحددوا لي التقسيط، وأبلغونا بموعد التسليم، وعند الموعد لم نرَ أي شيء، وتكرر السؤال كثيرًا عن موعد التسليم، وكأنهم بيبعون لنا الوهم».

وأضافت «سماح»: «مع الوقت وعدم استلامنا الشقة اكتشفنا أنها شركة نصب، إذ أخبرنا حارس العقار أن الشركة قامت بغلق المقر بعد مرور شهر من دفع الفلوس، وأبلغني أنهم فوجئوا بأنها شركة نصب تجمع أموالاً من المواطنين ثم هربت»، لافتة إلى أنه تم تحرير عدة محاضر بقسم شرطة العجوزة حملت أرقام 6478، و7772، 7952 ، و7219 لسنة 2022 جنح العجوزة.

لم يختلف الوضع كثيرًا بالنسبة لـ«علاء»، الذي أكد أنه دفع 54 ألف جنيه على أساس أنها شركة تعمل بالتمويل العقاري وفقا لصفحتها عبر «فيس بوك»، مرددًا: «المشكو في حقه الرئيسي كان يبيع لنا الوهم، من خلال رسائل نصية ترسل على هواتفنا المحمولة بموعد الاستلام والمكان».

العقوبة القانونية للمستريح

وحول الموقف القانوني، يقول رامي عبد المنعم المحامي والخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن» إن المستريح يعاقب بما ورد بالمادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة.

ويضيف الخبير القانوني أن المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، توضح عقوبة السجن لكل من تلقى أموالًا لتوظيفها وامتنع عن ردها، مشيرًا إلى أن غرض المشرع فى إجازة التصالح فى مثل هذه القضايا، هو إتاحة الفرصة لاستعادة المجنى عليهم لأموالهم وحرصًا على الصالح العام اقتصاديًا، حيث إنه يجب تشديد عقوبة «النصب»، التي تقيد جنحة في تشديد الحد الأقصى للعقوبة لتصل لـ5 سنوات، واعتبارها من الجرائم المشمولة بالنفاذ المعجل، بأن يكون الحكم واجب النفاذ من أول درجة دون كفالة.