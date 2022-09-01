تحرير 54 محضرا تموينيا في حملات استهدفت المخالفين بجنوب سيناء

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء من ضبط نصف عجل مذبوح خارج السلخانة دون أختام، خلال حملة مكبرة استهدفت الأسواق والمحال التجارية، وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر ذبح خارج السلخانة.

قال سامي عبدالقادر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن الحملات التموينية تمكنت خلال يومين من تحرير 54 محضرًا متنوعًا بعد ضبط مخالفات.

تفاصيل 54 مخالفة في حملات تموينية

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وكافة المنشآت التموينية، نفذت المديرية عدة حملات في بعض مدن المحافظة لضبط الأسواق تحت إشراف ابراهيم الحارون وكيل المديرية، بالاشتراك مع مباحث التموين وحماية المستهلك والطب البيطري والادارات التموينية في مدن راس سدر، شرم، والطور، ودهب ونويبع، جري تحرير 54 مخالفه تموينيه كالتالي:

1- تحرير 4 مخالفات للمخابز بلديه لإنتاجهم خبز غير مطابق، للمواصفات والأوزان القانونية.

2- ضبط نصف عجل مذبوح خارج السلخانة.

3- ضبط 450 علبة سجائر مجهولة المصدر.

4- محضر انتهاء صلاحية لأكياس شرائح بطاطس بكمية 70 كيسًا.

5- تحرير 3 محاضر مجهول المصدر.

6- تحرير4 محاضر بيع بأزيد من السعر.

7- تحرير 24 محضر عدم حمل شهادة صحية.

8- تحرير 16 محضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بالوقائع وإحالتها إلى النيابة العامة.