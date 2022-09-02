5 فوائد للأمطار المبكرة في مرسى مطروح.. بينها زراعة الشعير

في الوقت الذى تفاجأ به أهالي قرى ونجوع سيدي براني غرب مطروح بسقوط أمطار غزيرة ضربت العديد من المناطق السكنية والصحراوية، يعرف كبار المزارعين وسكان تلك المناطق، أهمية هذه الأمطار وفوائدها.

وقال يوسف القطعاني من أهالي سيدي براني لـ«الوطن»، إن الأمطار التي تتساقط في الصحراء مع بداية شهر سبتمبر تعرف باسم «الأمطار البدرية»، حيث تسقط نهارًا في درجات حرارة مرتفعة، وحال تكرار تساقطها عدة مرات خلال الأيام المقبلة، ينبت الذهب الأبيض أو ما يعرف باسم «الترفاس» أو «الفجع» في الصحراء.

و«الذهب الأبيض» عبارة عن فطر طبيعي ينمو على الأمطار المبكرة التي تتساقط على الصحراء في المناطق البعيدة عن المدن، وهو مغذى عام لجسم الإنسان وله عدة أنواع منها الزبادى الأبيض، ويصل سعر الكيلو منه قرابة 1000 جنيه، ويباع في سوق «براني، السلوم، النجيلة، مطروح»، ويزداد الطلب عليه في موسمي الخريف والشتاء.

5 فوائد لسقوط أمطار مبكرة في مطروح

وتوجد عدة فوائد لسقوط الأمطار المبكرة علي المناطق الصحراوية في محافظة مطروح، حسبما أوضح المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمطروح لـ«الوطن»، وهي كما يلي:

- مليء الآبار لتخزين مياه الأمطار بعد مرور فترة طويلة من الموسم الماضي.

- توافر مصدر مياه للأكل والشرب للمواطنين.

- زراعة الشعير مبكرًا في المناطق الصحراوية.

- إنبات المراعي الطبيعية وتنميتها في مطروح.

- سقيا المواشي في الصحراء والأغنام والإبل.

الأمطار حياه لأهالي مطروح

فيما أوضح العمدة إدريس أبوالسويطية، عمدة قبيلة الجميعات في مطروح، أن الموسم المطير في مطروح يكون موسم خير على الجميع، خاصة سكان القرى والنجوع، الذين يعتمدون عليها في الأكل والشرب والزراعة وتربية المواشي.