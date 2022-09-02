اتحاد السلة عن تنظيم «BWB» في مصر: المعسكر يضم أبرز المواهب بأفريقيا

كشف المهندس محمد عبدالمطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة، تفاصيل إقامة معسكر Basketball Without Borders (BWB) لأول مرة في مصر تحت إشراف الاتحاد الوطني الأمريكي لكرة السلة NBA، والاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA بالتنسيق مع الاتحاد المصري.

وأضاف محمد عبدالمطلب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج 8 الصبح، على قناة dmc، أنّ هذا المعسكر يقام كل عام في إحدى الدول الأفريقية، لكنه أول مرة يُقام في شمال أفريقيا ومصر والشرق الأوسط بعد توقف استمر قرابة عامين.

تفاصيل المعسكر

وتابع نائب رئيس اتحاد كرة السلة، بأنّ المعسكر يضم أبرز العناصر والمواهب في قارة أفريقيا، حيث يتم تدريبهم في معسكر يمتد لـ3 أو 4 أيام تحت إشراف بعض مدربي رابطة دوري المحترفين الأمريكية NBA: «التعاون مع NBA وFIBA بدأ يزيد مؤخرا في مصر، وهذا المعسكر يشارك به 64 لاعبا ولاعبة من أفريقيا، منهم 4 لاعبين و3 لاعبات في المعسكر، وكلهم حصلوا على جوائز في ظل وجود 5 مدربين من الـNBA بقيادة ستيف كير».

وأوضح محمد عبدالمطلب: «هؤلاء المدربون يتابعون اللاعبون واللاعبات في المعسكر ثم يصدرون توصيات وترشيحات للمدارس والجامعات الأمريكية للحصول على خدماتهم والتعاقد معهم».

ستيف كير.. أحد أعظم مدربي NBA

وأشار إلى أن ستيف كير مدرب فريق جولدن ستيت وريرز الفائز ببطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة 5 مرات عندما كان لاعبا و4 مرات وهو مدرب، مضيفا: «هذا أعظم معسكر في تاريخ BWB يشارك فيها مدربون بهذا الحجم من الـNBA.

وأكد أنّ ستيف كير عاش في مصر فترة مع والده، وكان يدرس في المدرسة الأمريكية بالمعادي ولعب في الجزيرة، وعندما زار مصر هذا العام زار المدرسة ولعب هناك، كما أنه وأفراد المعسكر زاروا الأهرامات ونشروا صورهم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي وهو ما يمنح بُعدا سياحيا كبيرًا.