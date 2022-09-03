حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 3-9-3033 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج الفلكية وعلم الطالع، عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم لكافة المواليد بداية من برج الحمل وحتى الحوت، إذ يحمل لدى البعض اليوم السبت أخبار سارة وأخرى ليست على مايرام على الصعيدين العاطفي والمهني.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 3-9-3033 على الصعيد المهني

تناغم المشتري مع القمر يدعمك.. اعتمد اليوم على ما لديك من روح مثابرة وتحدي، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 3-9-3033 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يساعدك أن تعيش الحياة كما تحب وتشعر بالحرية والاتزان.

حظك اليوم برج الثور 3-9-3033 على الصعيد المهني

تنافر القمر والمريخ بمنزلي المال يطالبك أن تخطط جيدا وتعتني بخطواتك وابحث سبل تنمية مدخراتك.

حظك اليوم برج الثور 3-9-3033 على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك ومن المهم أن تتأنى في انفعالاتك وفي ردود أفعالك مع الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-9-3033 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ويجب أن تنتبه لحقوقك ولا تندفع في قراراتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-9-3033 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج السرطان 3-9-3033 على الصعيد المهني

اليوم مولود برج السرطان يحدث تنافر القمر والمريخ في منزلي الصحة يطالبك أن تعير مزيدا من الاهتمام لصحتك.. نظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 3-9-3033 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تدعمك وتجعلك أكثر سحرا وجاذبية وقدرة على التأثير في الجنس.

حظك اليوم برج الأسد 3-9-3033 على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تكون فعالا ومؤثرا وتبث الحماس فيمن حولك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 3-9-3033 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وفي الأفق وعود عاطفية وفرص تظهر أمامك، فلتحسن استغلالها.

حظك اليوم برج العذراء 3-9-3033 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك أن تراجع ما تسمعه وألا تعطي ثقتك إلا لمن يستحقها.

حظك اليوم برج العذراء 3-9-3033 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وتشعر اليوم بعدم الاستقرار وبعض الارتباكات مع العائلة والأحباب.

حظك اليوم برج الميزان 3-9-3033 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدعم نشاطاتك وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق نجاحا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 3-9-3033 على الصعيد العاطفي

الفلك يدعمك ويمدك بالعاطفة المشتعلة وتتفجر حيوية ونشاطا.

حظك اليوم برج العقرب 3-9-3033 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس وعليك أن تنتبه لعلاقتك بالأهل والأحباب وأن تركز على اللازم عمله وإنجازه.

حظك اليوم برج العقرب 3-9-3033 على الصعيد المهني

تنافر القمر والمريخ في منزلي المال يطالبك اليوم أن تدرس جيدا أمورك المهنية والمالية كي تتخذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج القوس 3-9-3033 على الصعيد المهني

القمر في برجك يسلط الضوء على براعتك وتعرف كيف تفرض نفوذك بنعومة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 3-9-3033 على الصعيد العاطفي

تناغم المشتري مع القمر يمنحك يوما من السعادة العاطفية الخالصة.

حظك اليوم برج الجدي 3-9-3033 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك بالعمل في سرية وكتمان وعدم إعلان خططك.

حظك اليوم برج الجدي 3-9-3033 على الصعيد العاطفي

مولود برج الجدي اليوم يحدث تنافر القمر والمريخ في منزلي الصحة قد يجعلك تشعر بالقلق والعصبية ويجب أن تُحكّم عقلك وتهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم برج الدلو 3-9-3033 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يجعلك تشعر بأهميتك ويملي عليك ذلك أن تتصرف برقي.

حظك اليوم برج الدلو 3-9-3033 على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بلقاءات جديدة ويمنحك الفرصة لتغيير بعض الأفكار، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 3-9-3033 على الصعيد عاطفيا

قد تكون هناك ارتباكات كبيرة لكن بمواجهتك لها ستجد حلا وعلاجا.

حظك اليوم برج الحوت 3-9-3033 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك بتوخي الحيطة والحذر.. الزم الكتمان في تعاملاتك، وانتبه لحقوقك.