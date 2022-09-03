كيفية الاشتراك في دورات «الإرشاد الزواجي» من الإفتاء.. «أونلاين» ومجانا

كشفت وزارة الإفتاء المصرية عن عقد دروات تدريبية للمقبلين على الزواج المعروفة لـ «الإرشاد الزواجي» والتي تعقد لأول مرة من خلال الإنترنت لتسهل الأمر على المواطنين الراغبين في الحصول على الدروات الإرشادية التي يقدمها متخصصون في مجالات مختلفة جميعها تصب في ملحة الأسرة وذلك لمساعدة هؤلاء ودعمهم في اختيار الشريك المناسب.

وأوضحت دار الافتاء من خلال منصاتها المختلفة أن البرنامج السادس عشر لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج يأتي بكامل محاضراته التدريبية أونلاين شأنه شأن الدورات التي تعقد داخل الدار.

كيفية الاشتراك في دورات المقبلين على الزواج أونلاين؟

ويمكن للمقبلين على الزواج الاشتراك في دورات الارشاد الزواجي من الإفتاء من خلال الاتصال على واتس آب رقم 01282282892 وذلك من الساعة العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

ويهدف برنامج الإرشاد الزواجي إلى تدريب وتأهيل وإرشاد المقبلين على الزواج بمهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان، إذ أن تلك الدورات متخصصة في تقديم حل المشكلات بين أفراد الأسرة الواحدة وخاصة مشكلة الطلاق، فضلا عن أنها تعمل على الحد من المشاكل الزوجية والاستقرار الأسري وتوعية الشباب غير المتزوج ومساعدتهم على الاختيارات المناسبة وكيفية الارتباط للزواج وإقامة أسرة ناجحة.

ويستخدم القائمون على مشروع وتدريب الارشاد الزواجي أحدث الطرق التوعوية الحديثة للإرشاد النفسي والشرعي، من خلال مجموعة المتخصصين من بينهم الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية والدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسي.

خدمات دار الإفتاء المصرية

وتقدم دار الإفتاء عدد من الخدمات الأخرى التي تساعد المواطنين في الحصول على المعلومات في كافة التعاملات الحياتية والدينية ومن بينها فتاوى الهاتف، الفتاوى الإلكترونية، الفتاوى المكتوبة، الفتاوى الشفوية، فتاوى البريد، فتاوى الفاكس، فتاوى الحساب الشرعي والمواريث والزكاة، فتاوى المحاكم والمؤسسات، تدريب الوافدين على الإفتاء، التعليم عن بعد، وفض المنازعات.