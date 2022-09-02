كشف ملابسات مقطع فيديو لفتاة تستغيث من تعرضها للضرب في الدقهلية

عقب تداول منشور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لفتاة بمركز دكرنس تستغيث من الحبس والتعذيب، انتقلت قوات الشرطة إلى المكان وتمكنت من الوصول إلى القائمة على نشر المنشور، مقيمة بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، ومصابة بكدمات في الوجه.

وبسؤال الفتاة اتهمت والديها بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لاعتياد المجني عليها على التأخر في العودة للمنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.