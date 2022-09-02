تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. أسماء 37 معهدا خاصا للغات والإعلام والسياحة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أسماء المعاهد الخاصة العالية للغات والإعلام والتي تضم 19 معهدًا والمعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق، بالتزامن مع بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022 غداً السبت الموافق 3 سبتمبر الجاري.

المعاهد الخاصة العالية للغات والإعلام

تقدم «الوطن» في السطور التالية أسماء المعاهد الخاصة العالية للغات والإعلام بحسب البيان الرسمي لوزارة التعليم العالي، حتى لا يقع الطلاب فريسة للكيانات الوهمية بالتزامن مع تنسيق المرحلة الثالثة.

1. المعهد العالي للغات بمصر الجديدة

2. المعهد العالي للغات بـ6 أكتوبر

3. معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم

4. معهد المدينة العالي للغات الدولية – بشبرا منت

5ـ المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة

6. المعهد العالي للغات بالمنصورة

7. معهد المنيا العالي للغات

8. المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان

9. المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر

10. المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس

11. المعهد الدولي العالي للإعلام بمدينة الشروق

12. معهد الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم

13. معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة

14. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر

15. المعهد العالي للدراسات الأدبية بكينج مريوط – الإسكندرية

16. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة

17. معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش

18. أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر

19. المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا.

أسماء المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق

وتضم المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق 18 معهدًا، أعلنت عنها الوزارة، محذرة أولياء الأمور والطلاب من الانسياق وراء الكيانات الوهمية.

1. المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر.

2. معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

3. المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة.

4. معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر - جنوب سيناء.

5. المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية.

6. المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

7. المعهد العالي للسياحة والفنادق بكينج مريوط- الإسكندرية.

8. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية ( إيجوث ).

9. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر.

10. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

11. معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم.

12. المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير بالإسكندرية.

13. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية ( إيجوث ).

14. المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

15. المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

16. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

17. معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش.

18. المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.