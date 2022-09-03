خبير قانوني يكشف عن عقوبة الاتجار بالمخدرات: تصل للإعدام

رغم تغليظ القانون المصري لعقوبات حيازة المواد المخدرة، سواء كان ذلك بقصد التعاطي أو التوزيع أو الجلب من الخارج أو شراء جوهر المخدرات، ما زال بعض المجرمين يتخذون من هذه التجارة طريقًا لكسب الأموال.

الخبير القانوني ياسر سيد المحامي بالنقض، يوضح في تصريحات لـ«الوطن»، العقوبة التي تقع على الشخص المتهم بالاتجار في المواد المخدرة.

العقوبة تصل للإعدام

قال «سيد» إن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، وهي السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

وأضاف الخبير القانوني أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبسلمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

حالات تقع عليهم العقوبة المشددة

وأوضح أن هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلف بتنفيذ أحكام القانون أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 سنة من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو في حالة استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل تروجيها أو الاتجار بها.

الترويج في دور العبادة

واستكمل، أنه تُشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة في دور العبادة أو التعليم أو الأماكن العامة، أو السجون أو حتي المعسكرات أو بجوارهم مباشرة، أو في حالة بيع أو شراء المخدرات لمن هم دون الـ 21 سنة، أو دفع الشخص لتعاطي المخدرات عن طريق الإغراء أو الإكراه أو الترغيب أو الغش أو حتى التسهيل.