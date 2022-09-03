إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق السادات بالمنوفية

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «السادات - شبين الكوم» في محافظة المنوفية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء مصابي حادث طريق السادات

وأكد مصدر طبي مسؤول في المنوفية، أن المصابين الخمسة هم «م. ع»، 50 سنة، مقيم بجزيرة الحجر مركز الشهداء، مصاب بخلع في الكتف الأيمن، و«م. ش»، 52 سنة، مقيم بجزيرة الحجر التابعة لمركز الشهداء، ومصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري وجرح قطعى باليد اليمنى وسحجات متفرقة، و«س. س»، 45 سنة، مقيم بمنشية السادات، ومصاب بخلع بالكتف الأيمن.

كما شملت قائمة المصابين في الحادث «و. ش»، 55 سنة، مقيم بقرية نادر بمركز الشهداء، مصاب بخلع بالكتف الأيمن، و«م. ج»، 56 سنة، مقيم بقرية نادر التابعة لمركز الشهداء، ومصاب كسر بالذراع الأيسر وكسر في الضلوع.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق «السادات - شبين الكوم 175 الجديد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين لتلقي العلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.