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إطلاق برنامج لجذب سائحي أوروبا لمصر في الشتاء.. مدة أطول وسعر مناسب

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محمد عزالدين
03:33 م | السبت 03 سبتمبر 2022
أسوان - أرشيفية

أسوان - أرشيفية

كشف علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، تفاصيل البرامج التي أطلقتها مصر خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لجذب الأوروبيين لزيارة مصر خلال الشتاء.

فرصة الترويج السياحي لمصر

وقال «غنيم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الورد»، والمُذاع عبر فضائية «ten»، اليوم السبت، إن الشتاء القارس لأوروبا وعدم وجود الغاز نتيجة أزمة إمدادات الغاز الروسي سينتج عنه غلاء المعيشة في أوروبا، ويضاف إلى ذلك وضع أوروبا صعوبات على منح التأشيرات للروس، ومن ثم هي فرصة عظيمة يجب استغلالها في الترويج السياحي لمصر، وتوجيه السائح الأوروبي لقضاء الشتاء في مصر فترة طويلة تمتد لعدة أشهور.

ولفت عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن البرنامج السياحي الذي تطلقه مصر ستكون تكلفته منخفضة مقارنة بتكلفة المعيشة في أوروبا، خاصة أن السائح سيتمتع بمناخ معتدل، كما أن البرنامج سيشمل رحلة سياحية كاملة على مدار شهر، تشمل معابد أبوسمبل والأهرامات والأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ ودهب، وباقي المزارات السياحية لعودة المقصد السياحي المصري لمكانته الطبيعي، وزيادة الدخل القومي.

طريقتان لجذب السائح الأجنبي لمصر

وأوضح أن السائح الأجنبي عند زيارته لمصر يأتي عن طريق الوكلاء الأجانب، وهي طريقة كلاسيكية وقديمة، حيث يُعرض البرنامج المصري من خلال شركاتهم، بينما تتمثل الطريقة الثانية في مواقع سوشيال ميديا التي تساعد على جذب عدد كبير من السائحين.

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بقلم محمد عزالدين