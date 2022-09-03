الكليات المتاحة للقسم العلمي بعد نتيجة الدور الثاني 2022 بجميع المحافظات

أعلن وزير التربية والتعليم، نجاح 138 ألف و475 طالبا وطالبة في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، ويسعى هولاء الطلاب إلى معرفة الكليات المتاحة، بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 في جميع المحافظات.

وفيما يلي، عرض للكليات المتاحة للقسم العلمي «علوم- رياضة»، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الكليات المتاحة للقسم العلمي بعد نتيجة الدور الثاني 2022

تأتي من أهم الكليات المتاحة للقسم العلمي بعد إعلان نتيجة الدور الثاني 2022 في المحافظات، كليات الآداب انتساب في مختلف الجامعات، كونها كليات تنسيق المرحلة الثالثة، وكذلك كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي في عدد من الجامعات أيضا، كما تتوفر أيضا، كليات الحقوق انتساب في مختلف المحافظات.

تربية رياضة أهم الكليات المتاحة للقسم العلمي

وتأتي كلية التربية بنات وبنين في مقدمة الكليات المتاحة للقسم العلمي بعد إعلان نتيجة الدور الثاني 2022 في مختلف المحافظات والتي منها :-

- تربية رياضية بنات بني سويف

- تربية رياضية بنات أسوان

- تربية العريش رياضة

- تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

- تربية رياضية بنين سوهاج

- تربية مطروح رياضة

- تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

- تربية رياضية بنات جنوب الوادي

- تربية رياضية بنات الوادي الجديد

- تربية رياضية بنين مدينة السادات

- تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

- تربية رياضية بنات سوهاج

- تربية رياضية بنات السويس

- تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

- تربية رياضية بنات جنوب الوادي

- تربية رياضية بنات الوادي الجديد

- تربية رياضية بنين مدينة السادات

- تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

- تربية رياضية بنات سوهاج

- تربية رياضية بنات السويس

- تربية الوادي الجديد رياضة

'تربية رياضة بنين اسوان '

تربية دمياط رياضة

توافر كليات التربية النوعية في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وجاءت كلية التربية النوعية أيضا، في مقدمة اهتمامات الطلاب للبحث عن الكليات المتاحة للقسم العلمي في جميع المحافظات بعد إعلان نتيجة الدور الثاني 2022 والتي منها:-

- تربية نوعية فنية الفيوم

- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

- تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

- تربية نوعية فنية بور سعيد'

- تربية نوعية فنية دمياط

- تربية شعبة تربية فنية السويس

- تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

- تربية نوعية موسيقية الزقازيق

- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

- تربية نوعية موسيقية بور سعيد

- تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

- تربية نوعية فنية سوهاج

- تربية نوعية فنية جنوب الوادي

- تربية الوادي الجديد رياضة

- تربية نوعية فنية بنها

- تربية نوعية فنية المنصورة