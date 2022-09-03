أفضل الأماكن للخروج في الدقهلية 2022.. شاطئ وحدائق وأسواق بأقل الأسعار

يطلق على مدينة المنصورة لقب «عروس الدلتا»، لجمالها وما بها من حدائق ومتنزهات جعلتها من أجمل مدن الدلتا، ويمكن الاستمتاع بها بأقل الأسعار، وكذلك باقي مدن محافظة الدقهلية، حيث تتميز كل مدينة بمكان مميز لخروج أهلها، ولذلك نقدم لقراء «الوطن» أفضل الأماكن للخروج في محافظة الدقهلية 2022 ، التي يأتي لها المواطنون من باقي أنحاء الجمهورية لرخص أسعارها وأهمها شاطئ مدينة جمصة.

شواطئ مصيف جمصة السياحي المجانية

ويعتبر أفضل الأماكن للخروج في ‏محافظة الدقهلية 2022 هو مصيف جمصة السياحي، حيث بها واحد من أطول الشواطئ المطلة على بحر المنصورة، ويطل على مدينة جمصة و15 مايو والمنصورة الجديدة، ولذلك كان المصيف مكان جذب للمواطنين من كافة أنحاء الجمهورية وخاصة المواطنين من محافظات دمياط، والغربية، والشرقية وكفر الشيخ والقليوبية والقاهرة والجيزة.

ويتميز مصيف جمصة السياحي أن جميع شواطئه مجانية ومفتوحة للمواطنين في أي وقت، ولا يتحمل المواطن أية نفقات لكي يستمتع بشاطئ جمصة حيث المياه النقية والشاطئ المفتوح علاوة على المنطقة المجاورة للشاطئ وجميعها مفتوحة للألعاب الجامعية والفردية، ما يجعل الزائر يستمتع بكل شيء دون أي يتحمل أي نفقات سوى أنه إذا أراد أن يستأجر كراسي أو شماسي من المتعهدين بذلك علاوة على توافر فرق الإنقاذ والخدمات العامة في كل الأماكن وبطول الشاطئ.

أفضل الأماكن للخروج في الدقهلية 2022

وفي مدينة المنصورة حديقة شجرة الدر التاريخية تعتبر من أفضل الأماكن للخروج في الدقهلية 2022، والتي تقع على شاطئ النيل فرع دمياط علي مساحة تزيد على 20 فدانا، وبحسب بيان حي غرب المنصورة، المشرف على الحديقة، فإنها تحتوي على عدد كبير من الأشجار النادرة والمعمرة، علاوة على وجود أماكن للمشي والجري مطلة على نهر النيل، وتستقبل الرحلات بأجور رمزية من جميع أنحاء المحافظة علاوة على رحلات المدارس والمعاهد.

ويوجد في حديقة شجرة الدر مكان على النيل يجلس عليه طلاب كلية الفنون الجميلة واتخذوا منها مرسمًا لهم لتدريبهم على الرسم لما فيها من مناظر خلابة، كما يوجد أماكن للجلوس والراحة مطلة على نهر النيل.

ملاهي حديقة شجرة الدر التاريخية

ويوجد داخل حديقة شجرة الدر مكان للملاهي حيث جميع الألعاب التي تتناسب مع الأطفال جميع الأعمار، وبأسعار مناسبة لجميع الفئات.

سينمات المنصورة

وتنتشر السينمات الخاصة في منطقة المشاية السفلية بمدينة المنصورة التي تعتبر من أفضل الأماكن للخروج في الدقهلية 2022، حيث يحضر لها الشباب والأسر من كافة مراكز الدقهلية خاصة في أيام الأعياد والإجازات.

منتجات بأرخص الأسعار في المنصورة

وتجذب منطقة «السكة الجديدة» في مدينة المنصورة و«سوق العباسي» و«شارع الخواجات» عددًا كبيرًا من راغبي الشراء بأرخص الأسعار، سواء الملابس أو الأحذية أو الأدوات الكهربائية بسعر الجملة، وكذلك الأدوات المكتبية والزي المدرسي، وكل ما يمكن أن يشتريه المواطن بأقل الأسعار، ولذلك اشتهرت تلك الأماكن في المحافظات المحاورة.

ودخل «شارع الجلاء» بالمنصورة في جذب الطلاب والأهالي الراغبين في الشراء بعد انتشار المحلات التجارية به خاصة خلال الفترة الأخيرة.