أفضل الأماكن للخروج في البحيرة 2022.. شواطئ إدكو وقناطر إدفينا

تعد مدينة رشيد أفضل الأماكن للخروج في البحيرة 2022، حيث يقبل عليها عدد كبير من أبناء مدن ومراكز المحافظة، ونظراً لتوافر شاطئ البحر الأبيض المتوسط بها كما أنها تتمتع بمنظر مبهج على الشواطئ الخاصة بها، ويستمتع الأهالي بركوب الحنطور والمراكب النيلية التي تكثر ليلا.

الجزيرة الخضراء أفضل الأماكن للخروج في البحيرة 2022

وتأتي الجزيرة الخضراء الواقعة بمركز الرحمانية بين أفضل الأماكن للخروج في البحيرة 2022، بالإضافة إلى كورنيش مدينة الرحمانية والذي يجذب الأهالي على مدار اليوم وذلك للاستمتاع بجو طبيعي على ضفاف نهر النيل، وقضاء وقت ممتع.

وتحتل مدينة إدكو مرتبة متقدمة بين أفضل الأماكن للخروج في البحيرة 2022 وذلك لأنها تحتوي على الشواطئ الخاصة بالمحافظة حيث تشهد إقبالا كبيرا من المصطافين على مدار فصل الصيف، بالإضافة إلى توافر بعض المناطق الأثرية والسياحية بها.

وفي مدينة دمنهور تتواجد حديقة الجمهورية والتي تعد أهم مكان داخل المدينة للخروج والتنزه به، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار بها وتوافر العديد من الألعاب الخاصة للأطفال وكذلك عددا من الحيوانات الأليفة.

المناطق الأثرية أفضل الأماكن للخروج في البحيرة 2022

كما تحتوي البحيرة على عدد من المناطق الأثرية والسياحية مثل «قلعة قايتباي في رشيد وعدد من الأديرة والمزارات في وادي النطرون».

وتحتل قناطر إدفينا مقدمة أفضل الأماكن للخروج في البحيرة 2022 وذلك لروعة مشاهدها وكذلك وجود العديد من الملاهي.