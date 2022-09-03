سعر طن الحديد والأسمنت.. مستقر منذ نهاية أغسطس

سعر طن الحديد والأسمنت سجل استقرارا اليوم السبت، مع بداية الأسبوع الحالي، كما أن الأسعار ما زالت تواصل تسجيل استقرارها عند مستوياتها في شهر أغسطس الماضي.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن سعر طن الحديد والأسمنت مستقر منذ بداية شهر سبتمبر الحالي، موضحا لـ«الوطن» أن سعر طن الحديد الأسمنت لا يزال عند مستوياته منذ نهاية شهر أغسطس الماضي دون تغيير.

سعر طن الحديد والأسمنت يمر بمرحلة استقرار

وأكد «الزيني» أن سعر طن الحديد تسليم أرض المصانع يتراوح بين 17 ألف جنيه كحد أدنى للسعر في جميع أنحاء الجمهورية وبين 17670 جنيها، بينما سعر طن الحديد تسليم المستهلك النهائي يتراوح بين 17500 جنيه كحد أدنى للأسعار في جميع أنحاء الجمهورية ويصل إلى 18200 جنيه في أقصى سعر له في جميع المصانع بالمحافظات المصرية.

وتابع رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن أقصى سعر وصل إليه طن الحديد في العام الحالي كان في شهري مارس وإبريل 2022 مع اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا ثم هدأت الأسعار تدريجيا لتستقر عند مستوياتها الحالية.

سعر طن الأسمنت أرض المصنع يبدأ من 1250 جنيها

وحول سعر طن الأسمنت، قال «الزيني» إن سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصانع يتراوح بين 1250 جنيها للطن كحد أدنى للسعر، بينما يصل إلى أقصى سعر لطن الأسمنت إلى 1400 جنيه تسليم أرض المصانع، بينما يصل أقصى سعر لطن الأسمنت للمستهلك النهائي إلى 1600 جنيه للطن بينما الحد الأدنى لطن الأسمنت للمستهلك النهائي يسجل 1500 جنيه.