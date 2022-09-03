حلمي الغر: جار التفاوض لتقليل قيمة إيجار السكن بالجامعات الأهلية

قال الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن الجامعات الأهلية، ترتبط ارتباطا وثيقا بالجامعات الحكومية، الأمر الذي يجعلها تحظى بثقة الأهالي، موضحًا أنها ستستوعب خلال العام الجاري، 18 ألف طالب فقط، كما أن مصروفات الجامعات الأهلية أقل كثيرًا من الخاصة، إذ أن مصروفاتها أقل من 35% لـ40% من أقل مصروفات في الجامعات الخاصة، ولا توجد مصاريف إدارية يتم طلبها من الملتحقين بالجامعات الأهلية.

بناء سكن ملحق بالجامعات يسهل على الطالب

أضاف «الغر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه يُطلب فقط من الطالب الملتحق بالجامعات الأهلية 1500 جنيه قيمة سحب الملف، ثم المصروفات الخاصة بالجامعة، وممنوع مطالبة الطالب فيما بعد بأي مصاريف، موضحًا أن الجامعات الأهلية قللت نسبة الاغتراب للطلاب، أو جعلته محدودًا، وهناك 4 جامعات أهلية موجودة في أماكن بعيدة، لذا جرى بناء سكن ملحق بالجامعات يسهل على الطالب.

مصروفات السكن تقدر بـ4 آلاف جنيه شهريًا للطالب

وأوضح الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن مصروفات السكن تقدر بـ4 آلاف جنيه شهريًا للطالب، ويجر حاليا التفاوض مع رؤساء الجامعات الأهلية، لتقليل القيمة الإيجارية للسكن الجامعي، أو جعلها ضمن المصروفات التي يدفعها الطالب للجامعة.

كما أن القدرات الاستيعابية في كليات الجامعات الأهلية، تتراوح بين 300 و400 طالب، ولا يزيد عدد الطلاب عن ذلك، لافتا إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة، قريبة من مختلف المحافظات، وبالتالي تقل نسبة اغتراب الطلاب.