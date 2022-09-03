«الزقازيق الأهلية»: نسعى لإتاحة فرص تعليمية متميزة داخل حرم جامعي من الجيل الرابع

قال الدكتور باسم عاشور، القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق الأهلية، إن الجامعة تدخل إلى الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد بكليات كالطب البشري والأسنان والهندسة في مجال التشييد والبناء والكهرباء، مشيرا إلى أن الجامعة كذلك تحتوي على كلية الحاسبات لنظم ومعلومات الطيران بالشراكة مع كلية الطيران عبر اتفاقية تم توقيعها.

كلية الطب البشري بالجامعة تستوعب 250 طالبا

وأضاف «عاشور»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن كلية الطب البشري بالجامعة تستوعب 250 طالبا، و150 بكلية طب الإسنان، وبالنسبة للحاسبات الخاصة بنظم ومعلومات الطيران 150 طالبا، وكلية الهندسة 300 طالب.

جامعات الجيل الرابع

واستطرد: «فكرة الجامعة الأهلية مبنية على أساس إتاحة فرص تعليمية متميزة بداخل حرم جامعي من الجيل الرابع، وهو ما يحتاج إلى وجود أعداد أقل، ووفرنا طرق إعاشة طلابية جيدة موجودة وتساعد على الابتكار والأنشطة والمهارات للطلاب، وجامعة الزقازيق الأهلية تم إنشاؤها على 44 فدانا».

وأوضح أنه بالنسبة للمصاريف الخاصة بالجامعة، وصلت مصاريف الطب البشري إلى 85 ألف جنيه، وطب الأسنان 80 ألف جنيه، و45 ألف جنيه لقطاع الهندسة، و40 ألف جنيه لكلية الحاسبات: «الدولة بتدعم مصاريف التشغيل لتلك الجامعات لما يزيد على 50%».

وتابع: «الدولة بتوفر دعم معنوي وبيئة ومناخ للتعليم الجيد، وبتتيح للطالب الفرصة لكي يكون خريجا متميزا وينافس في الأسواق سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية، ويؤهل مستقبلا ليكون مطلوبا في مجالات التنمية المختلفة واحتياجات السوق».