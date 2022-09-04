6 نصائح لتفادي خطف هاتفك المحمول أثناء الحديث في الشارع

لا يمر يوم إلا وتتلقى أقسام الشرطة في المحافظات المختلفة بلاغا من المواطنين بخطف الهاتف المحمول من الشارع، وأغلب عمليات السرقة تتم بواسطة دراجة نارية لسرعة الهرب من المكان حتى لا يتمكن المجنى عليه أو المارة من الإمساك بالمتهم وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز النصائح لتلافي سرقة هاتفك المحمول.

نصائح الاحتراز الأمني من سرقة الهاتف

ووجه اللواء عبد الوهاب الراعي أستاذ الإدارة بجامعة الدلتا والأكاديميات العسكرية يوجه عدة نصائح للاحتراز الأمني أثناء السير في الشارع تتمثل في الآتي:

1ـ أثناء التحدث يجب وضع الهاتف المحمول في الجهة المواجهة للرصيف.

2ـ الابتعاد عن نصف الطريق للحفاظ على سلامة الشخص من الاصطدام بالسيارات أو الانشغال بها مما يسهل مهمة المتهم في تنفيذ جريمة خطف الهاتف

3ـ يجب الامساك بالهاتف بشكل جيد أثناء السير.

4ـ في حالة نزع الهاتف من يد صاحبه يجب عليه الإسراع بالاستغاثة بالمارة لمساعته في تضييق الخناق على المتهم قبل الهرب وسرقة الهاتف

5ـ عند التأكد من فقدان الهاتف يجب عليك التوجه لقسم الشرطة محل الجريمة لتحرير محضر بالواقعة.

6ـ يجب عليك الاحتفاظ بالسيريال نمبر الخاص بالهاتف لسهولة استرجاعه

خبير قانوني يوضح عقوبة سرقة الهاتف بطريق الإكراه

ووفق نص القانون يقول حمدي العربي المحامي بالنقض والاستئناف العالي تكون عقوبة خطف الهاتف المحمول عن طريق الإكراه ضمن المادة 314 من قانون العقوبات والتي تنص على «السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد».

ووفقاً للمادة 318 من قانون العقوبات المصري «يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317».