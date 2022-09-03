الأنباء السورية: انفجارات في قاعدة الاحتلال الأمريكي بريف الزور الشرقي

أفادت مصادر محلية بسماع دوى انفجارات عدة مساء اليوم، في قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السورية في نبأ عاجل لها.

وأوضحت مصادر محلية في دير الزور الشرقي بسماع دوي الانفجارات في القاعدة، تلاها تصاعد سحب الدخان من داخلها، ولم يتم التأكد من طبيعة تلك الانفجارات، مشيرة إلى أنه تلا الانفجارات تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي في أجواء المنطقة في سوريا.

تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي في أجواء المنطقة

واستهدف هجوم بالصواريخ قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي وادى حسب تقارير صحفية أمريكية إلى وقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال وأضرار مادية.

وأقامت قوات الاحتلال الأمريكي قواعد لها في مناطق عدة في الجزيرة السورية ولا سيما في حقول النفط والغاز .