أسامة ربيع: 8 سفن عملاقة مرت بقناة السويس لأول مرة خلال العام الجاري

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك 8 سفن من الجيل العملاق مرت من القناة لأول مرة بغاطس 16 مترا وطول 400 متر خلال العام الجاري، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على مشروع تطوير جنوب القناة بطول 40 كيلو خلال العام الماضي، ويجري الانتهاء من المشروع في الوقت المقرر له خلال يونيو المقبل، وهذا يسمح بزيادة عدد السفن التي تمر من القناة، وتحسين الملاحة.

قناة السويس كانت مهددة حتى افتتاح «الجديدة»

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن قناة السويس كانت مهددة حتى افتتاح القناة الجديدة التي أغلقت الطريق على أي ممرات أخرى، خاصة أنها قللت زمن المرور من القناة، وتقدم الكثير من الخدمات الملاحية، وهناك سفينة جنحت يوم الأربعاء الماضي.

تعويم السفينة خلال 5 ساعات فقط

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة نجحت في تعويم السفينة خلال 5 ساعات فقط بدون أي تعطيل في القناة، وهذا يرجع إلى الخبرات المكتسبة في التعامل مع هذه السفن.

ومن جانبه، ذكر الإعلامي نشأت الديهي، أن قناة السويس حققت ما يقرب من 7 مليارات خلال العام الماضي، وهذا يعتبر أكبر عائد في تاريخ القناة، مضيفًا أن الحمولات التي مرت من القناة العام الماضي وصلت لـ 1.32 مليار طن، وهذا الأمر يشعرنا بالفخر.

اليخوت أصبحت صناعة مهمة

وأوضح الديهي، أن الرئيس السيسي استقبل اليوم أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لمتابعة مشروعات ونشاط الهيئة، واطلع على معدلات حركة الملاحة في القناة خلال الفترة الأخيرة، كما استعرض ربيع تنشيط حركة السياحة خاصة «اليخوت»، موضحًا أن اليخوت أصبحت صناعة مهمة، وهناك دول كثيرة استفادت منها، ولذلك دخلت هيئة قناة السويس في هذا النوع من السياحة.

قناة السويس ليست ممرا ملاحيا فقط

وأكد أن قناة السويس دخلت في هذا النوع من السياحة نظرًا لموقع مصر المتميز، خلاف تقديمها خدمات تزويد السفن بالوقود والمياه والمواد الغذائية، بالإضافة إلى العمل على تطوين صناعة سفن الصيد محليًا؛ فقناة السويس ليست ممرا ملاحيا فقط، معقبًا: «مصر كانت دورها في الماضي مماثل للكمسري، وتقوم بتحصيل رسوم السفن، ولكن نجحنا مؤخرًا في تحويل هذا الممر لمشروع يعطي قيمة مضافة للاقتصاد القومي مثل القيام بمشروعات توطين صناعة السفن، وتموين السفن، وخدمات السفن خاصة اليخوت، وبناء القاطرات».