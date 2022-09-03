 مستشار المركزي للتعبئة والإحصاء: معدل الإنجاب انخفض إلى 2.85%

قال الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء، إن معدل الإنجاب انخفض إلى 2.85% بعدما كان 3.5% في 2014، والجهود تؤكد أن الاتجاه العام لتخفيض النمو السكاني له نتائج جيدة وستنعكس على مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح حسين عبد العزيز خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي والمذاع على فضائية «DMC» إلى أنه يجب أن نخفض مستويات الإنجاب بشكل أكبر ونحافظ على استدامة الانخفاض حتى يستعيد المجتمع عافيته، مضيفا أن مصر في 2021 استقبلت عددا كبيرا من المواليد مع وجود نحو 600 ألف حالة وفاة.

خطط الدولة تبنى وفق الناتج العام من السكان

وأشار الدكتور حسين عبد العزيز إلى أن خطط الدولة تبنى وفق الناتج العام من السكان، ومصر زادت 12 مليون مولود في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن خفض عدد المواليد سيؤدي لحالة من الرفاهية الاقتصادية للمجتمع

تقرير المسح الصحي للأسرة المصرية وفر معلومات متكاملة

وأكد الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء، أن التقرير المتعلق بالمسح الصحي للأسرة المصرية وفر معلومات متكاملة عن صحة الأم والطفل ومستويات الإنجاب وتنظيم الأسرة، مشيرا إلى أن متوسط الإنجاب انخفض خلال التقرير الأخير وأصبح متوسط عدد الأطفال لكل سيدة 2.85% بعدما كان وصل لـ3.5% في عام 2014.

جدير بالذكر أن المسح يوفر مؤشرات عن الإنجاب، تنظيم الأسرة، رعاية الحمل والولادة، صحة الطفل، حالة التغذية للأطفال، صحة وتمكين المرأة، ختان الإناث، عمالة الأطفال وضبط سلوك الطفل، اتجاهات الشباب والشابات، وقد تم الالتزام بالمعايير الدولية لضمان جودة العمل فيما يتعلق بتصميم وسحب العينة لتكون ممثلة على مستوى المحافظات وأقاليم الجمهورية وكذا في كافة مراحل المسح.