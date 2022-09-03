مجلس أمناء جديد لنادي النادي بأكتوبر... ووزير الرياضة يشدد على الإدارة الاقتصادية لتحقيق تطلعات الأعضاء

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على ضرورة الإلتزام بالإدارة الاقتصادية لتحقيق تطلعات الاعضاء.

جاء ذلك خلال لقائه بمجلس الأمناء الجديد برئاسة الدكتور محمد مختار رشيدي، ويضم كل من الدكتور محمد حسام الدين الملاحي نائباً، محمد منير محمود أمين الصندوق، وعضوية كل من الدكتور خالد عزت، الدكتور عبداللطيف صبحي، والدكتورة ياسمين عراقي، واللواء توحيد توفيق عبدالسميع، والمهندس عادل النجار.

وعقب اللقاء، شهد وزير الشباب والرياضة مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مطاعم المبني الاجتماعي بنادي النادي مع الشركة الهندسية لإدارة وتشغيل المطاعم والمنشآت السياحية(ش.م.م)، وكذا توقيع عقد إنشاء أكاديمية الفنون للدكتور أحمد عواد لأعضاء فرع نادي النادي بالسادس من أكتوبر.

من جانبه، لفت وزير الشباب والرياضة إلي أن مشروع نادى النادي يعد من الصروح الرياضية الواعدة التي تقدم كافة الخدمات الرياضية للشباب والأسر المصرية، لما تتميز به من إنشاءات رياضية متنوعة تخدم جميع اللعبات الرياضية، لافتاً أن هدف الوزارة من سلسلة أندية "النادي" هو تقديم نموذج مختلف للأندية الرياضية بالتعاون مع القطاع الخاص، ولتصبح الأكثر انتشارا في الجمهورية لتشكل مع مراكز الشباب الموجودة كيانات رياضية واجتماعية تستوعب جميع المصريين.

توقيع عقدي إدارة وتشغيل مطاعم المبني الإجتماعي وإنشاء أكاديمية الفنون لأعضاء النادي

أشار "صبحي" إلي أن الهدف من توقيع هذا العقد يأتي في إطار الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالنادي من خلال التعاقد مع شركات استثمارية وسياحية ومستثمرين عاملين في مجال الاستثمارات والتشغيل المحترفة في إدارة المطاعم والكافتيريات، لتحقيق أفضل إستثمار لموارد النادي وزيادتها، بما يعود بالنفع على النادي والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأعضاء.

قام بالتوقيع المهندس أحمد عامر رئيس شركة الإدارة والتشغيل بنادي النادي مع المهندس حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية لإدارة وتشغيل المطاعم والمنشآت السياحية(ش.م.م).