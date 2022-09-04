الحكومة: أغلب المصريين يرون أن «طفلين» العدد الأمثل بالأسرة

كشف استطلاع رأي حكومي حديث، أنَّ أغلب المصريين يرون أن الاكتفاء بـ«طفلين» فقط، هو العدد الأمثل للأطفال في الأسرة الواحدة، وذلك حسب استطلاع رأي حديث، أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي يترأسه أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات.

مركز المعلومات: 46% من المصريين يرون أن طفلين العدد الأمثل بالأسرة

وانتهت نتيجة استطلاع الرأي العام، إلى أنَ قرابة 4 من كل 10 يرون أن «طفلين» هو العدد الأمثل للأسرة، بنسبة 46%، مقابل 3 من كل 10 يرون أن 3 أطفال هو العدد الأمثل بإجمالي 31.8%.

وأوضح مركز معلومات الوزراء، أنَّ 6.9% يرون أنَّ 4 أطفال هو العدد الأمثل، و1.4% يرون أنَّ طفل واحد كافي، و0.7% رأوا أن 5 أو أكثر هو الأمثل، و13.2% لم يحددوا.

7 من كل 10 مصريين يرون أن مصر تواجه مشكلة زيادة سكانية

وانتهى استطلاع الرأي ذاته، إلى أنَّ قرابة 7 من كل 10 مصريين يرون أن مصر تواجه مشكلة «زيادة سكانية»، بإجمالي 70.7%؛ إذ أكد «مركز المعلومات»، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنَّ هناك علاقة طردية بين المستوى التعليمي ووعي المواطنين بوجود المشكلة.

وأوضح المركز، أنَّ استطلاع الرأي انتهى لإدراك 60.8% من بين ذوي المستوى التعليمي الأقل من ثانوي أن مصر تواجه «مشكلة سكانية»، و72.2% بين ذوي المستوى التعليمي المتوسط وما يعادله، و81.2% بين ذوي المستوى التعليمي الجامعي فأعلى.

وتابع: «وكذلك ارتفعت نسبة من يرون أن مصر تواجه مشكلة سكانية بين ذوي المستوى الاقتصادي المتوسط والأعلى بالعينة (72%، 73.1% على التوالي) مقابل 66.3% بين ذوي المستوى الاقتصادي الأقل بالعينة».

وواصل: «وعلى صعيد آخر رأى 13.8% من المواطنين بالعينة أن مصر لا تواجه مشكلة زيادة سكانية، وجدير بالذكر أن هذه النسبة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بين الذكور مقارنة بالإناث».