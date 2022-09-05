ماذا يعني ارتفاع أو انخفاض سعر النحاس؟.. مؤسسة عالمية توضح

تبعث أسعار النحاس برسالتين عن حالة الاقتصاد بشكل عام، ففي حال ارتفاع أسعار النحاس، هذا يعني أن الطلب مرتفع، والنشاط الاقتصادي ينمو بأفضل حال، نظرا لارتباط المعدن بالصناعة، بينما إذا انخفضت أسعار النحاس، كما هو الحال منذ مارس، فإن مرد ذلك أن الطلب تراجع، وأن النشاط الصناعي ليس بأفضل حال، وأن التضخم في طريقه للتراجع.

رسالة طمأنة ونذير شؤم

يمكن اعتبار التوقعات الحالية بانخفاض أسعار النحاس، أكثر وفقًا لمذكرة بحثية صادرة عن محللة المعادن كاتي ستوكتون من مؤسسة فيرليد ستراتيجيز، علامة جيدة لتهدئة التضخم، إلا أنه نذير شؤم للاقتصاد ككل.

أسعار النحاس مقياسًا لمدى التعافي الاقتصادي

غالبًا ما يُنظر إلى أسعار النحاس، على أنها مؤشر رئيسي للاقتصاد ومقياسًا يمكن الاعتماد عليه، لبيان مدى الصحة الاقتصادية، إذ يتم استخدام المعدن الصناعي، كمدخل في الغالبية العظمى من السلع المباعة، ومؤشر على التعافي الصناعي، ومع ارتفاع الطلب على النحاس بسبب القوة الاقتصادية، يرتفع السعر أيضًا، والعكس صحيح.

30% تراجعاً في سعر النحاس منذ مارس

كانت أسعار النحاس في انخفاض مستمر منذ أعلى مستوى لها في أوائل مارس عند حوالي 5 دولارات للرطل (450 جرام)، مع انخفاض المعدن بأكثر من 30% إلى 3.41 دولار للرطل.

مؤشرات قوية على تراجع النشاط الاقتصادي

تتوقع «ستوكتون»، استمرار الانخفاض، مشيرة إلى أن النحاس قد ينخفض ​​بنسبة 11% أخرى من إقفال الخميس إلى 3.14 دولار للرطل، وتقول: «فقدت أسعار النحاس زخمها على المدى القصير.. قد يمثل الانخفاض إلى 3.14 دولارًا انخفاضًا من الذروة إلى القاع بنسبة 38% في خمسة أشهر فقط، وعادة ما ترتبط التحركات بهذا الحجم بتراجع النشاط الاقتصادي».

توقعات بحدوث ركود اقتصادي قريبا

وفقًا للمذكرة، فإن التراجع في أسعار النحاس يمكن أن يمثل ببساطة ذعرًا للنمو الاقتصادي بدلاً من الركود الكامل، فتميل الانخفاضات إلى أن تكون واضحة بشكل خاص خلال فترات التباطؤ الحاد.

أي انتعاش في أسعار النحاس إشارة جيدة للاقتصاد

وتختتم محللة المعادن قائلة: «سيكون أي انتعاش في أسعار النحاس إشارة جيدة للاقتصاد ككل ويساعد في دعم مساعي الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة.. ولكن إذا شهدت أسعار النحاس مزيدًا من الانخفاض، فيجب على المستثمرين توقع نمو اقتصادي متقلب في المستقبل».