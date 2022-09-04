انتهاء فعاليات حفل توزيع جوائز المتميزين رياضيا في الجامعات والمعاهد العليا

انتهت فعاليات حفل توزيع جوائز نهائيات الدورة التنشيطية للجامعات والمعاهد العليا المصرية للمتميزين رياضيًّا «الفوج الأول طلبة» بالمعسكر الدائم لجامعة طنطا، بمدينة بلطيم في كرة القدم الخماسي وكرة السلة، بمشاركة جامعات: «جنوب الوادي - دراية - حورس - السادات - أسيوط - النهضة - القاهرة التكنولوجية الجديدة» خلال الفترة من 29 أغسطس حتى 1 سبتمبر الحالي، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

النشاط الرياضي بجامعة طنطا

وأُقيمت فعاليات الدورة تحت إشراف الدكتور محمود أحمد، رئيس جامعة طنطا، والدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، ومسؤولي النشاط الرياضي بجامعة طنطا.

وأسفرت النتائج النهائية للدورة عن الآتي:

نتائج الدورة المجمعة لخماسيات كرة القدم

- المركز الأول: جامعة حورس.

- المركز الثاني: جامعة دراية.

- المركز الثالث: جامعة جنوب الوادي.

نتائج الدورة المجمعة لكرة السلة طلبة

- المركز الأول: جامعة جنوب الوادي.

- المركز الثاني: جامعة أسيوط.

- المركز الثالث: جامعة السادات.

- المركز الرابع: جامعة النهضة.

- المركز الخامس: جامعة القاهرة التكنولوجيا الجديدة.

ويبدأ الفوج الثاني للمتميزين رياضيًّا بالمعسكر الدائم لجامعة طنطا بمدينة بلطيم بمشاركة جامعات «طنطا - قناة السويس - الإسكندرية - المنوفية - بنها - كفر الشيخ - المنصورة - الزقازيق» في الفترة من 3 - 7 سبتمبر الحالي.