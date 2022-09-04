حسن الجريتلي ضيف منصة الحكواتي بأيام القاهرة الدولي للمونودراما

ضمن فعاليات الدورة الـ5 من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، والمهداة إلى الفنان الراحل خالد صالح، في الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر الحالي، يعقد لقاء مع المخرج الكبير حسن الجريتلي يوم 13 سبتمبر الحالي في ساحة مسرح الهناجر في السابعة مساء، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني رعاية وزيرة الثقافة.

وقال المخرج الدكتور أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، في بيان صحفي اليوم، إن اللقاء مع المخرج الكبير حسن الجريتلي؛ يأتي في إطار فعاليات منصة الحكواتي التي يحرص المهرجان على استمرارها، ويدور اللقاء حول تقنيات الحكي وتجاربه، وأثر هذا الفن على المجتمع، والحديث عن أهم فاعليات الحكي في العالم، وكذلك أهم الفاعلين الثقافيين في مجال الحكي، ويدير هذا اللقاء الفنان محمد عبد الفتاح.

المكرمون في مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

وستشهد الدورة الخامسة من أيام القاهرة الدولي للمونودراما، تكريم نخبة من المبدعين المصريين والدوليين؛ من بينهم المخرج خالد جلال والفنانة لقاء الخميسي والمخرج الألماني Matthias Gehrt، بالإضافة إلى العروض الأجنبية والعربية والمصرية، ومسابقة تأليف المونودراما ومنصة مونودراما الشاشة، والورش المسرحية الدولية.