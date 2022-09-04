«محيي الدين»: يجب وضع العمل المناخي في إطار التنمية

قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop 27، إنه يجب وضع العمل المناخي في إطار التنمية، بحيث لا يتم عمل مشروعات لإنقاذ العالم من أضرار تدهور المناخ، ويكون لها أثار جانبية ضارة على مستويات الفقر أو أنها تزيد من البطالة وتحقق عدم توازن في فرص العمل بين الرجل والمرأة.

مصر تتبنى منهجًا شاملًا مساندًا لأولويات التنمية

وأضاف محيي الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «مصر تتبنى منهجا شاملا، وهو الأكثر انسجاما ومساندة لأولويات التنمية والتقدم في الدول النامية، وتعمل على وضع الحلول المناسبة لاعتراض المشكلات التي تعترض العالم الآن».

الاستثمارات مهمة للعمل المناخي في جميع مصادر الطاقة

وتابع رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop 27: «كلما أعطانا العمل المناخي الحلول المناسبة لهذه المشكلات ولا يكتفي بالأهداف المهمة فقط كان ذلك أفضل، على سبيل المثال، فإن الاستثمارات المهمة للعمل المناخي في جميع مصادر الطاقة، مثل الطاقة النظيفة كلما كانت متوافقة مع الاحتياجات العالمية نكون عملنا على حل مشكلة الطاقة والأسعار ونخفف العبء على العالم».