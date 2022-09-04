ضبط 40 كيلو مخدرات وهارب من 600 سنة سجن و«مستريح» بالإسكندرية

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ومنها ضبط 46 قطعة سلاح ناري بحوزة 40 متهمت، وتنفيذ 48369 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيلين عصابيين، ضما 4 متهمين بارتكاب 7 حوادث متنوعة.

ضبط 139 قضية مخدرات

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط 139 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 32,115 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,041 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,756 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 451 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 408 جرامات، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 215 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 214 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 جراما، و587 قرصا مخدرا.

كما جرى ضبط 20 متهما هاربا، و9 متهمين بأعمال البلطجة، وضبط 207 دراجات نارية مخالفة، وضبط 18841 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 5 منهم.

ضبط 197148 مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 197148 مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط هارب من 595 سنة سجن

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، اختباء أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه في 302 حكم في قضايا شيكات وتبديد، والمقضي فيها بالسجن بمدد بلغت 595 سنة و5 أشهر وكفالات مالية مستحقة 1٫091٫700 مليون جينه، وغرامات مالية 170 ألف جنيه، بإحدى التجمعات السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

حملة أمنية بالقليوبية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ومنها ضبط 12 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 15 متهما لعدد 5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 2643 حكما قضائيا متنوعا.

حملة أمنية بالدقهلية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية مدعومة بقوات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دوائر مراكز شرطة المنزلة، المطرية، الجمالية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها ضبط 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، ومطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا سلاح ناري، شروع في قتل، مخدرات، ومحكوم على أحدهم بالسجن المؤبد،وبحوزتهم بندقية آلية، بندقية خرطوش، فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

حملة أمنية بأسيوط

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب، أسفرت جهودها عن ضبط 13 قطعة سلاح ناري بحوزة 11 متهما لعدد 4 منهم معلومات جنائية، وضبط كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة بحوزة 3 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 414 حكما قضائيا متنوعا.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية، من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة عدة قضايا سلاح – ضرب – تبديد، مقيم بدائرة المركز، وبحوزته بندقية آلية، خزينة بها عدد من الطلقات من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وبحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف للاتصال بعملائه.

ضبط شخص استولى على 41 مليون جنيه من آخرين

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ مدير وشريك بإحدى شركات تصنيع الأحذية - مقيم بمحافظة الإسكندرية – له معلومات جنائية، يمارس نشاطا احتياليا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تصنيع الملابس والأحذية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 41 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وعقب ذلك هرب إلى أماكن مختلفة وأغلق هاتفه المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مكان المتهم المذكور، وباستهدافه أمكن ضبطه حال وجوده بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على فيس بوك، تضمن تعرض مندوب شركة شحن لواقعة سرقة بالإكراه من قبل أحد الأشخاص، حال تسليمه بعض المشتريات بالقاهرة.

وجرى تحديد شخصية المجني عليه منوب شحن بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبسؤاله قرر بأنّه حال تسليمه بعض المشتريات طلبية شحن من الشركة محل عمله لأحد الأشخاص، أشهر الأخير سلاحا ناريا تجاهه، واستولى منه على الشحنة المشار إليها ولاذ بالفرار.

من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وهو عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته المشتريات المستولى عليها، وقداحة على هيئة طبنجة والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واقعة تنمر على شخص من ذوي الهمم

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز وبصحبتها شقيقها من ذوي الهمم، بأنّ 3 أشخاص مقيمين بدائرة المركز، صوروا شقيقها وتنمروا عليه وسخروا منه، ونشروا مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، واتخذت الإجراءات القانونية.